As medalhas deste sábado nas Olimpíadas de Paris-2024

A manhã de sábado já começou com muitas disputas por medalha. No tiro esportivo feminino de pistola 25 m, a coreana Jiin Yang conquistou o ouro, Camille Jedrzejewski, da França, ficou com a prata e Veronika Major conquistou o bronze para a Hungria.

Na prova por equipe do hipismo, quem levou o ouro foi a Alemanha. A Dinamarca ficou em segundo lugar, com a medalha de prata, e a Grã-Bretanha com a medalha de bronze.

No remo oito feminino, a Romênia conquistou o ouro, o Canadá a prata e a Grã-Bretanha bronze. Já no masculino, a vitória foi da Grã-Bretanha, seguida por Holanda com a medalha de prata e Estados Unidos com o bronze.

No remo skiff, quem se deu melhor foi o alemão Oliver Zeidler, conquistando medalha de ouro. Yauheni Zalaty, representante da AIN (Atletas Neutros Individuais), ganhou medalha de prata e o holandês Simon van Dorp a de bronze.

No tênis, a dupla australiana Matthew Ebden e John Peers conquistaram o ouro, e os americanos Austin Krajicek e Rajeev Ram ficaram com a prata. O bronze também foi para os Estados Unidos, conquistado pela dupla Taylor Fritz e Tommy Paul.

No tênis de mesa feminino, quem levou o bronze foi Hina Hayata, do Japão.

Na vela windsurf feminino, a vitória foi da italiana Marta Maggetti. Sharon Kantor, de Israel, ficou com medalha de prata e Emma Wilson, da Grã-Bretanha, com a de bronze. Na categoria masculina, i israelense Tom Reuveny levou medalha de ouro, enquanto Grae Morris, da Austrália, ficou com a de prata e Luuc van Opzeeland conquistou a de bronze.

No tiro com arco, as coreanas Sihyeon Lim e Suhyeon Nam ganharam, respectivamente, ouro e prata. A francesa Lisa Barbelin conquistou o bronze.

No badminton feminino, o Japão já conquistou a medalha de bronze.