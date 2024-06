As maiores zebras da Copa América

Uma das características mais apaixonantes do futebol é a imprevisibilidade. Em linhas gerais, antes de um jogo, os especialistas e torcedores já sabem qual equipe entra com maiores possibilidades de vencer, no entanto, a surpresa sempre está à espreita e pronta para atacar, ou nesse caso, a zebra pode desfilar no gramado a qualquer momento.

A Copa América é o torneio de futebol mais antigo do mundo e é disputado por seleções com imensa tradição no esporte, como Brasil, Argentina e Uruguai, todos campeões do mundo mais de uma vez. Porém, outros selecionados do continente não se dão por vencidos e entram no campeonato para surpreender.

No Brasil, a prática das apostas esportivas está em alta e o torneio estará no centro das atenções, devido a sua relevância e também aos jogadores que estarão no campo de jogo. As apostas na Copa América apontam para Argentina, Brasil e Uruguai como candidatos ao título, no entanto, numa competição curta tudo pode acontecer, até mesmo um tropeço inesperado dos favoritos e uma “zebra” pode mudar tudo.

Recordar é viver. Aproveitaremos que a Copa América 2024 está em alta, e viajaremos no tempo para relembrar os resultados mais inesperados da competição, além de analisar qual seleção poderia surpreender na edição atual. Confira!



O sonho venezuelano



Durante a 42ª edição da Copa América, a Venezuela fez uma fase de grupos dos sonhos. Jogando em casa, a Vinotinto venceu o Peru (2 a 0) e conquistou dois empates, 2 a 2 contra a Bolívia e 0 a 0 contra o Uruguai. Com 5 pontos, a dona da casa terminou a fase de grupos em primeiro.



Infelizmente, para os venezuelanos o sonho terminou nas oitavas de final. Jogando novamente contra o Uruguai, que se classificou como melhor terceiro colocado, a seleção da casa não conseguiu repetir o bom futebol da primeira fase e foi goleada por 4 a 1.

O quase milagre peruano

Na Copa América 2019, disputada no Brasil, a seleção peruana foi a grande surpresa do torneio. Na fase de grupos, a Blanquirroja não teve vida fácil, empatou sem gols contra a Venezuela, venceu a Bolívia e foi goleada pela seleção brasileira, um sonoro 5 a 0. No entanto, foi o suficiente para passar como terceiro melhor colocado.

Nas oitavas, após um empate sem gols contra o Uruguai, a seleção peruana avançou nos pênaltis. A fase seguinte veio algo ainda mais surpreendente, os peruanos não levaram em conta a seleção chilena, bicampeã da Copa América, e aplicaram 3 a 0 para chegar à grande final. O sonho terminou com uma vitória tranquila do Brasil por 3 a 0.

A surpresa equatoriana

A edição de 1993, realizada no Equador, foi palco de outra grande zebra. A seleção equatoriana, que nunca havia passado da fase de grupos em edições anteriores, surpreendeu ao chegar às semifinais.

Em um grupo complicado, o Equador venceu os Estados Unidos e o Uruguai, garantindo uma vaga nas quartas de final. Embora tenha sido derrotado pelo México nas semifinais, o desempenho do Equador foi notável e marcou uma virada na história do futebol do país.

Na Copa América 2024, existem seleções que podem surpreender e soltar a zebra nos gramados norte-americanos. O Canadá é um exemplo, com um elenco repleto de jogadores com experiência internacional, o time chega disposto a mostrar que o bom momento não é um golpe de sorte, e que vai brigar pela taça.



As zebras na Copa América adicionam uma camada de emoção e imprevisibilidade ao torneio, desafiando o status quo e proporcionando momentos de alegria para torcedores de seleções menos tradicionais.

Esses resultados inesperados não só enriquecem a história do futebol sul-americano, mas também inspiram futuras gerações a acreditar que tudo é possível no esporte. Seja por meio de uma vitória surpreendente ou de uma campanha histórica, as zebras da Copa América são lembranças duradouras de que, no futebol, a única certeza é a incerteza.