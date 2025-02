Ary Fontoura é hospitalizado no Rio

O renomado ator Ary Fontoura, com 92 anos, foi internado na última sexta-feira, dia 7, em um hospital localizado no Rio de Janeiro, para o tratamento de um edema nas cordas vocais, uma condição provocada por refluxo gastroesofágico. Em uma atualização compartilhada através de suas redes sociais, o artista buscou tranquilizar seus admiradores quanto à sua saúde.

No vídeo divulgado em seu perfil no Instagram, Ary aparece utilizando vestimentas hospitalares e revela que a situação que o levou ao hospital se manifestou de forma abrupta. “A minha garganta está com um probleminha sério, então resolvi vir aqui no hospital. Aproveitei e já estou fazendo um check-up, porque é necessário a gente fazer pelo menos uma vez ao ano”, declarou.

O ator explicou que o refluxo resultou em um acúmulo de líquido nas pregas vocais, o que pode acarretar problemas como rouquidão e dificuldades respiratórias. Ele enfatizou: “Do nada, tive um problema de refluxo que causou um edema nas minhas cordas vocais. Situação muito perigosa”.

Apesar do susto inicial, Ary Fontoura afirmou estar se recuperando bem e que já se encontra “quase 75% recuperado”. Ele também aproveitou a oportunidade para realizar seu check-up anual, destacando a importância desse cuidado. “Graças a Deus e aos cuidados médicos, estou quase 75%. Em breve, estaremos de volta por aqui. Beijos”, finalizou ele.

A comunidade artística e os fãs do ator aguardam ansiosamente por sua rápida recuperação e retorno às atividades.