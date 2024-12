Árvore desaba sobre casa e carro em SP durante tempestade

Na manhã desta segunda-feira (23), Marilce Souza do Nascimento concedeu uma entrevista à TV Globo, relatando um incidente ocorrido na última sexta-feira (20), quando uma árvore de grandes proporções colapsou sobre sua residência e seu carro, na região de São Mateus, Zona Leste da cidade de São Paulo. Apesar da queda não ter causado ferimentos, o susto permanece.

A árvore desabou durante um intenso temporal que afetou a capital paulista, especificamente na Avenida Pastor Cícero Canuto de Lima. O impacto resultou em danos à estrutura do imóvel e deixou o veículo preso sob os galhos.

Embora a energia elétrica tenha sido restabelecida nesta segunda-feira, a fornecimento de água ainda se encontra interrompido, aumentando a preocupação da moradora.

A Subprefeitura de Aricanduva e Vila Formosa informou que uma equipe foi designada para realizar a remoção da árvore que obstrui a via. Contudo, até às 7h desta manhã, nenhuma equipe havia comparecido ao local para efetuar os trabalhos.

Além do caso de Marilce, o forte vento e as chuvas do último fim de semana causaram estragos em diversas outras áreas da cidade.

A situação ressalta a importância da manutenção e monitoramento das árvores urbanas, especialmente em épocas de chuvas intensas e ventos fortes, para garantir a segurança dos moradores.