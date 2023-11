Arujá recebe curso de capacitação paralímpica do Governo de SP em novembro

Entre os dias 28 de novembro e 1º de dezembro, a cidade de Arujá recebe o Programa de Desenvolvimento Paralímpico, uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, por meio das Secretarias de Esportes e dos Direitos da Pessoa com Deficiência, de capacitação teórica e prática de modalidades paralímpicas. Inscrições, clique aqui!

Os esportes abordados são: atletismo, futebol de cegos, goalball, tênis de mesa, natação, bocha, ciclismo e vôlei sentado. O curso é destinado a professores de educação física, alunos de graduação do último ano de educação física e educadores que trabalham com práticas esportivas.

Os participantes aprendem os fundamentos básicos e adaptações necessárias para iniciar e dar continuidade ao processo educativo-esportivos nas modalidades mencionadas. Em sua quarta fase, o programa já passou por 53 cidades de São Paulo e capacitou mais de 6200 pessoas.

Arujá, localizada na Região Metropolitana de São Paulo e Alto Tietê, fica a 41 quilômetros de distância da capital. Pertence a 2ª Região Esportiva, administrada por São José dos Campos. Em 15 de março de 2022, a cidade inaugurou o Espaço PCD, um local com brinquedos para crianças com deficiência e equipamentos de ginástica; um profissional especializado acompanha os usuários. De acordo com a Prefeitura, Arujá possui 18 mil pessoas com deficiência.

A história do esporte paralímpico

O esporte paralímpico surgiu nos anos 1940, no Reino Unido, em um hospital que se dedicava a tratamento dos soldados feridos na segunda guerra mundial. O médico alemão Ludwig Guttmann decidiu implantar práticas esportivas como ferramenta de reabilitação dos pacientes. A partir de 1948, acontece a primeira competição Stoke Mandeville Games. Em 1960, houve a primeira edição dos Jogos Paralímpicos, em Roma, na Itália.

De acordo com informações do Comitê Paralímpico Brasileiro, o basquete em cadeira de rodas foi o primeiro esporte adaptado praticado no Brasil. Em 1958, foi fundado o Clube do Otimismo, no Rio de Janeiro, por iniciativa de Robson Sampaio de Almeida e pela ação do técnico Aldo Miccolis – dois pioneiros do Movimento no Brasil.

O Brasil tem a primeira participação nos Jogos Paralímpicos, realizada na cidade de Heidelberg, na Alemanha Ocidental, em 1972.

Serviço

Etapa Paralímpico Arujá

Data: 28 de novembro a 01 de dezembro

Local: Clube União Arujá – Avenida Amazonas, 899 – Jardim Renata – Arujá/SP