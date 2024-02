Artsy Club retoma calendário de eventos de 2024 com a nova temporada de Sofar Sounds

Ir a um show em que o público desconhece os artistas (e em um lugar secreto) até parece uma vivência improvável para os dias atuais, mas essa é justamente a proposta do Sofar Sounds. O objetivo é simples: viver uma experiência única de música ao vivo. Por isso, o local do evento é divulgado com 48 horas de antecedência, enquanto as atrações permanecem ocultas até o momento do espetáculo. Este fator surpresa, aliado à uma curadoria de peso e a performances intimistas, é o que faz o projeto ser um grande sucesso em mais de 400 cidades pelo mundo.

A produtora criativa Artsy Club organiza o projeto há 11 anos em São Paulo e, agora, anuncia a sua segunda edição do Sofar Sounds São Paulo 2024, marcado para o dia 22 de fevereiro. Os ingressos estão disponíveis no site oficial da Sympla (acesse aqui)



“Seguimos três pilares principais: excelência, originalidade e autenticidade”, explica Juliana Laguna, CEO e co-fundadora do Artsy Club, que completa: “Os locais são pensados para oferecer uma vivência diferente para o público, as apresentações acontecem onde normalmente não tem música ao vivo, mas que tem uma boa estrutura para receber os convidados e garante uma experiência única para cada evento”.



Sofar Sounds é uma plataforma que dá as boas-vindas a novos talentos. Ao longo dos anos, foram mais de 600 shows realizados em 14 cidades brasileiras, em que 2.500 artistas se apresentaram — entre eles Iza (2014), Rubel (2014) e Luedji Luna (2016) —, e aproximadamente 150 mil pessoas já conferiram de perto essa experiência. O ano de 2023 foi marcado por 15 edições memoráveis. No total, 45 artistas subiram ao palco, incluindo a cantora Xênia França e as bandas Tuyo e Plutão Já Foi Planeta.

SERVIÇO

Artsy Club @Sofar Sounds São Paulo 2024

Data: 22 de fevereiro (quinta-feira)

Valor: A partir de R$ 60 + taxas

Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/artsy-club-live-sofar-sounds-22-02/2325966

Mais Informações:

https://www.instagram.com/artsyclubstudios

https://www.artsyclub.com.br/