Artrose de quadril: 5 maneiras de prevenir a doença

A artrose de quadril é uma doença séria e irreversível. Caracterizada pelo desgaste das cartilagens da região, causando muitas dores e perda gradativa da mobilidade, o único tratamento efetivo, quando em níveis avançados, é a substituição da articulação por próteses ortopédicas. Embora essas cirurgias tenham evoluído bastante nos últimos anos, principalmente com a chegada de robôs – como o ROSA® Hip, desenvolvido pela Zimmer Biomet – e toda sua contribuição para procedimentos mais precisos e personalizados, entender as causas que levam a essa condição e as maneiras de evitá-la é essencial para se ter qualidade de vida.

Há algum tempo, a artrose de quadril era uma doença comum em idosos, já que sua principal causa estava atrelada ao desgaste comum decorrente da idade avançada. Lesões e outras doenças articulares, como a artrite, eram também as grandes responsáveis por esses quadros. No entanto, nos últimos anos, devido aos novos hábitos da população, fatores como a obesidade, o sedentarismo e a prática de esportes de alto impacto, passaram a contribuir para esses diagnósticos em pacientes cada vez mais jovens. Pensando nisso, André Grativol, General Manager da Zimmer Biomet no Brasil, aponta como prevenir a artrose ao repensar esses hábitos. Confira:

1 – Mantenha uma alimentação saudável e equilibrada

A escolha por alimentos naturais e saudáveis, refeições equilibradas e uma dieta diversificada, podem contribuir diretamente para o estado de saúde em geral, incluindo as cartilagens das extremidades ósseas. Excluir da dieta os alimentos ultraprocessados, como os industrializados e os fast foods, ricos em sódio, açúcar e gorduras ruins, também reduz o potencial de inflamação do organismo, que acomete diferentes órgãos e funções. A inflamação das articulações, conhecida como artrite, desencadeia, com o passar do tempo, a presença da artrose no quadril.

2 – Controle constantemente seu peso corporal

O acompanhamento nutricional e endócrino, com dietas equilibradas e a avaliação de algumas funções do corpo pode ser uma boa maneira de controlar o peso corporal e evitar a obesidade. “O excesso de peso, com o passar do tempo, sobrecarrega e provoca o desgaste das articulações, levando precocemente ao diagnóstico da artrose”, explica Grativol.

3 – Pratique exercícios que fortaleçam a musculatura e as articulações

A prática regular de atividades como ioga, pilates, natação, exercícios aeróbicos e alongamentos ajudam a fortalecer a elasticidade das articulações. Alternar esses exercícios com os de fortalecimento muscular, como a musculação, evita a sobrecarga das extremidades ósseas, já que os músculos atuam de forma a absorver impactos e lesões na região.

4 – Evite exercícios de repetição e de alto impacto

Esportes como vôlei, futebol, basquete e o recente crossfit, que demandam esforços concentrados, repetitivos e de alto impacto, podem acabar lesionando articulações como as do quadril. É preciso ter cautela nessas práticas, garantindo o uso de equipamentos e acessórios adequados, assim como o acompanhamento de um instrutor ou educador físico capacitado.

5 – Predisposição genética requer acompanhamento ortopédico

Este é um fator que jamais deve ser ignorado, inclusive, trata-se de um motivo importante para redobrar os cuidados com as articulações. A boa notícia é que como todo fator genético ou predisposição a determinada doença, é possível ser contornado ou, pelo menos, postergado, a partir dos cuidados básicos com alimentação e exercícios. “Em todos os casos, o acompanhamento da saúde articular junto a um médico ortopedista pode fazer toda a diferença nessa rotina de prevenção e diagnósticos precoces”, indica o General Manager da Zimmer Biomet no Brasil.