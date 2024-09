Artistas e grupos circenses podem se inscrever para o Troféu Picadeiro

Artistas e grupos circenses do estado de São Paulo têm até o dia 30 de setembro para se inscreverem no Troféu Picadeiro 2024, uma das maiores celebrações da arte circense no Brasil. O prêmio reconhece o talento em 10 categorias, incluindo espetáculo circense adulto, infantil, acrobacias aéreas e de solo, magia, palhaçaria, malabares, mestre de cerimônia/locutores e circo itinerante tradicional.

As inscrições são gratuitas e abertas para maiores de 18 anos que residam ou atuem no estado de São Paulo. A votação popular acontece de 1º a 30 de novembro, com a divulgação dos resultados no dia 3 de dezembro.

A cerimônia de premiação está prevista para o dia 9 de dezembro de 2024, no espaço O Mundo do Circo SP, uma iniciativa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, gerenciada pela Associação Paulista dos Amigos da Arte.

Sobre O Mundo do Circo SP

O Mundo do Circo SP é uma iniciativa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas com gestão e curadoria da Organização Social Amigos da Arte. O programa foi criado a partir do desejo de valorizar a experiência lúdica e afetiva do universo circense.

Dividido em três grandes lonas – Grande Lona, Lona Multiuso e Lona Exposição -, o programa ocupa um espaço de mais de 10 mil m² do Parque da Juventude, na capital paulista. O Mundo do Circo SP tem uma programação variada com artistas nacionais e internacionais que contemplam todo o universo circense, promovendo espetáculos para todos os públicos, além de performances e números de rua, exposições, oficinas, seminários e workshops.

Sobre a Amigos da Arte

A Associação Paulista dos Amigos da Arte é uma Organização Social de Cultura que trabalha em parceria com o Governo do Estado de São Paulo desde 2004. Música, literatura, dança, teatro, circo e atividades de artes integradas fazem parte da atuação da Amigos da Arte, que tem como objetivo fomentar a produção cultural por meio de festivais, programas continuados e da gestão de equipamentos culturais públicos. Em seus 20 anos de atuação, a Organização desenvolveu mais de 70 mil ações que impactaram mais de 30 milhões de pessoas.

