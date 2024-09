Artistas e coletivos da Região Metropolitana se apresentam na 3ª edição da Mostra Cênica

Provando que a cultura está em todo lugar, a Fábrica de Cultura Diadema – programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo,e gerenciado pela Poiesis – realiza a 3ª edição da Mostra Cênica, evento que busca integrar artistas, coletivos e grupos de teatro, dança, performance e circo da região do Grande ABC com a comunidade por meio de espetáculos abertos para todos os públicos.

O evento é gratuito e as apresentações ocorrem de 1º a 18 de outubro. Confira a programação:

Na terça-feira (1º), a dupla Amora Balaio Criativo, de Santo André, apresenta o espetáculo Dançantes Grafias. Nesta performance, um corpo feminino gordo se move a partir de narrativas pessoais e coletivas em diálogo com memórias dos povos originários, das danças e da musicalidade negras. Já na quarta-feira (2) é a vez do espetáculo Sim sim salabim, estrelado pelo palhaço Fuska, de Diadema, que apresentará a todos suas travessuras, acrobacias e malabares. Ambas as apresentações acontecem às 15h.

As apresentações da semana seguem com a coletiva Pontos de Fiandeiras, de Santo André, que apresenta o teatro de Lambe-Lambe: Caixa casa mundo na quinta-feira (3), às 15h. Neste espetáculo, a história, cenário e personagem são apresentados ao público dentro de uma caixa. A Coletiva Pontos de Fiandeiras traz seis caixas que abordam as violações das infâncias e sobre os direitos de todas as crianças.

E a última apresentação da semana, no sábado (5), às 16h, é a performance de dança Solos em Vibração, uma trilogia de solos que explora diferentes percepções artísticas. A artista Danielle Satiko, de São Caetano do Sul, traz o solo Crescente, em que enfrenta desafios cênicos com um rolo de papel kraft, simbolizando a ansiedade durante a pandemia; já Heloísa Paschon, de intensa atuação artística na cidade de Santo André, apresenta Verso, uma investigação dos ajustes corporais diários; e Maytê Costa, formada em dança contemporânea pela Escola Livre de Dança de Santo André, mostra o solo Dobra, abordando a dualidade entre depressão e alegria.

A agenda da segunda semana da Mostra Cênica começa com o espetáculo de dança contemporânea Metro Quadrado, do grupo Nosso Acervo de São Paulo, que explora as transformações artísticas resultantes das limitações impostas pelo período pandêmico. Originalmente concebido para o ambiente digital, o espetáculo se desenvolveu a partir de movimentos adaptados a espaços restritos e rotinas cotidianas, focando em coreografias verticais e minimalistas. A apresentação é na terça-feira (8), às 19h30.

O núcleo teatral latino-americano Travessias Escénicas, das cidades de São Paulo e Mauá, traz para a Fábrica de Cultura o espetáculo Bronzes e Cristais na quinta-feira (10), às 20h. A apresentação utiliza meias máscaras expressivas para retratar a convivência de duas senhoras, Carmen e Leonor, durante os preparativos para uma festa em que reunirão velhos amigos. A peça provoca uma reflexão profunda sobre a solidão e o companheirismo feminino na velhice.

Na última semana da 3ª edição da Mostra Cênica, o destaque é para o espetáculo Tremores: sobre a luz dos vaga-lumes, do coletive Avertere, de São Paulo. A apresentação de quinta-feira (17), às 19h30, utiliza um conto popular para contar a história de diferentes personagens que, apesar de aprisionades pelo cimento, encontram no mito de Kudine a esperança de serem quem realmente são.

E a agenda da Mostra Cênica termina com o espetáculo Ser híbrido na sexta-feira (18), às 20h. Orland Dantas, de Diadema, intérprete e criador do espetáculo, explora as transformações psicológicas e físicas da personagem ao transicionar de gênero, atravessando perspectivas políticas, amorosas e poéticas. A produção é livremente inspirada na obra Orlando de Virginia Woolf.

Neste ano, a mostra também leva apresentações de grupos e coletivos para escolas públicas de Diadema. Confira a programação completa no site. Para conhecer mais sobre o trabalho das Fábricas de Cultura e formas de apoiar, acesse o site do Programa.

SERVIÇO:

Toda a programação é gratuita

Os destaques, a seguir, não exigem inscrição. É só chegar e aproveitar!

Fábrica de Cultura Diadema

Rua Vereador Gustavo Sonnewend Netto, 135, Centro – Diadema | Tel: (11) 4061-3180

3ª MOSTRA CÊNICA DA FÁBRICA DE CULTURA DIADEMA

De 1 a 18 de outubro- Presencial Livre

Agenda:

Dança

Espetáculo Dançantes Grafias

1/10, terça-feira, das 15h às 16h

Circo

Espetáculo Sim Sim Salabim

2/10, quarta-feira, das 15h às 16h

Teatro

Teatro Lambe Lambe: Caixa Casa Mundo

3/10, quinta-feira, das 15h às 16h

Dança

Espetáculo Solos em Vibração

5/10, sábado, das 16h às 17h

Dança

Espetáculo Metro²

8/10, terça-feira, das 19h30 às 20h30

Teatro

Espetáculo Bronzes e Cristais

10/10, quinta-feira, das 20h às 21h

Dança

Tremores: Sobre A Luz Dos Vaga-Lume

17/10, quinta-feira, das 19h30 às 20h40

Dança

Espetáculo Ser Híbrido

18/10, sexta-feira, das 20h às 20h40