Artistas do “Q?” promovem oficina gratuita de dança em São Bernardo

De 01 a 10 de agosto de 2024, estão abertas as inscrições para a oficina gratuita de dança “Será que estamos?” que será oferecida pelo Q? ( @q_interrogacao ) na Biblioteca Pública Municipal Monteiro Lobato, que fica na Rua Dr. Fláquer, 26 – Centro, em São Bernardo do Campo (SP).

A oficina de dança tem como proposta a vivência com os procedimentos que fizeram parte da criação coreográfica do espetáculo “Será que estamos?” da dupla Renato Vasconcellos e Rodrig Raiz, do “Q?”, que será apresentado na Biblioteca Monteiro Lobato com participação especial de Gabriel Mesquita. Serão três encontros que acontecerão nos dias 16, 22 e 23 de agosto, de 14h às 16h30, e as inscrições podem ser realizadas através do link: https://forms.gle/BZtNrd7ue5JzRLXH6

Além da oficina, o projeto contemplado pelo Edital 14/2023 Culturas Identitárias da Lei Paulo Gustavo aposta em uma “outra versão” da performance iniciada em 2019, em que a brincadeira feita pelas crianças utilizando uma toalha na cabeça para parecer cabelo comprido funciona como disparador dramatúrgico e coreográfico, tornando possível assumir e experimentar espaços identitários da “criança viada”.

Partindo desse mesmo assunto, “a outra versão” de “Será que estamos?” atualiza mais uma vez o corpo da “criança viada” no corpo adulto. Algumas possibilidades do brinquedo não convencional, a toalha, colaboram para incorporar um outro ser nele mesmo e traduzem alguns aspectos da cultura LGBTQIA+ sobre identidade e liberdade de ser e, enquanto isso, a coreografia busca o atrito com os estereótipos de feminilidade e masculinidade.

Tanto a peça quanto a oficina “Será que estamos?” trabalham com a perspectiva da memória, portanto trata-se de resgatar e editar no corpo o que um dia foi brincadeira. E para isso o Q? elegeu alguns materiais coreográficos para serem trabalhados, entre eles o caminhar em quatro apoios, o movimento em forma de espiral, as pausas a partir dos deslocamentos da cabeça e da bacia, que junto com a toalha formam os elementos centrais dessa experiência artística.

Para a oficina, serão oferecidas 20 vagas gratuitas para pessoas acima de 18 anos que estejam interessadas em conhecer e experimentar um processo de criação em dança contemporânea, portanto é necessário ter alguma experiência com as artes, sobretudo com as artes do corpo: dança, teatro, performance, música, circo.

Sobre a montagem “Será que estamos?” em outra versão

“Será que estamos? Outra versão” explora nuances de um processo de identificação do sujeito ao se permitir ser o que ele pode ser em um mundo onde os corpos são governados por decisões arbitrárias as suas necessidades mais íntimas e profundas.

Inicialmente a performance foi criada a partir da memória de uma “criança viada” e teve uma ponte de diálogo com o trabalho do escultor e performer congolês, Olivier de Sagazan, em sua obra existencial intitulada “Transfiguration”, em que o artista constrói esculturas com camadas de massa de argila e tinta em seu rosto e no restante de seu corpo, transformando e desfigurando sua própria face, revelando um humano animalístico que busca fugir do mundo físico.

A versão de “Será que estamos” que o “Q?” preparou para a Biblioteca Pública Municipal Monteiro Lobato, segue pensando e criando sobre os processos de identificação social, porém, nesta outra versão a dupla de criadores-intérpretes, Renato e Rodrigo, procurou se aprofundar nos desdobramentos cênicos e coreográficos que a toalha como objeto cênico pode proporcionar.

As toalhas nas cabeças fazem surgir máscaras, personagens, entidades e quando elas cobrem o restante do corpo, elas completam a brincadeira fantasiosa da transformação e transfiguração. Na dança feita por Raiz e Vasconcellos, e agora com participação de Mesquita, a manipulação constante de seus corpos e das identidades que surgem na cena pretendem um diálogo constante e questionador com a cultura LGBTQIAPN+

As performances ocorrerão nos dias 29 e 30 de agosto de 2024 (quinta e sexta-feira), às 18h30, na Biblioteca Pública Municipal Monteiro Lobato, no centro de São Bernardo do Campo, com entrada gratuita.

Sobre o Q?

O Q? é um ambiente de trabalho formado por Renato Vasconcellos e Rodrig Raiz, artistas ligados à cena performativa do corpo, principalmente a partir da dança, que se uniram com o interesse em comum de discutir sobre o espaço público e toda sua complexidade política.

Serviço: Inscrições para oficina de dança “Será que estamos?”

Com Renato Vasconcellos e Rodrig Raiz – artistas do “Q?”

Sinopse: A oficina é baseada no processo de criação de “Será que estamos?”, uma montagem que reflete sobre quem somos de verdade, em um mundo governado por decisões que desrespeitam a diversidade de características humanas. Partindo do tema “memórias de uma criança viada”, o Q? elegeu alguns materiais cênicos e coreográficos para sua montagem, entre eles o caminhar em quatro apoios, o movimento em forma de espiral e as pausas, a partir dos deslocamentos da cabeça e da bacia, que junto com a toalha formam os elementos centrais dessa experiência artística. Os participantes poderão construir coreografias em que a “criança viada” é atualizada no corpo adulto.

Inscrições: 01 a 10 de agosto de 2024

Link para inscrições: https://forms.gle/BZtNrd7ue5JzRLXH6

Datas da Oficina: 16, 22 e 23 de agosto de 2024 – Horário: 14h às 16h30

Duração: 03 encontros com 2h30 de duração cada

ênero: Performance. Dança

Grátis – Classificação etária: acima de 18 anos

Onde: R. Dr. Fláquer, 26 – Centro, São Bernardo do Campo – SP, 09710-180