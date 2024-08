Artistas do coletivo da periferia Ali:Leste vendem 80% das obras em abertura de exposição

Um grupo de seis pintores do coletivo Ali:Leste, formado em 2019 em Cidade Tiradentes, na Zona Leste, ganharam pela primeira vez uma exposição em um espaço comercial de arte, a Galeria Berenice Arvani, no bairro Jardins. Intitulada “Situações / Paisagens Urbanas”, a mostra tem curadoria da crítica de arte Aracy Amaral. Na noite de abertura realizada ontem, dia 15/8, 80% das obras já foram vendidas. Contudo, todas elas ficam em cartaz até o dia 16/9 com entrada franca.



O Ali (Arte Livre Itinerante), fundado, formado e conduzido por pintores da periferia, funciona como coletivo e como uma escola de arte livre. Hoje, reúne cerca de 30 participantes. A exposição na Galeria Berenice Arvani conta com trabalhos de Ana Kia, Evandro Cesar, Koki, Link Museu, Renato Custodio e Tito Terapia.

“Estes selecionados mereceram uma exposição. Mas foram escolhidos, digamos assim, em meio a mais de uma dezena de pintores que, aos sábados, depois de uma semana de trabalhos diversos para seu sustento – em salões de beleza, operando empilhadeiras ou como pintores ‘do liso’ (de parede), motoristas e embaladores de frutas em mercados – pintam ao ar livre”, escreve Aracy Amaral no texto para o catálogo da mostra.

A crítica de arte também menciona o estímulo dos participantes do Ali:Leste recebido de artistas profissionais reconhecidos: “Refiro-me em particular ao artista e estimulador Rodrigo Andrade, além de Paulo Monteiro e Antonio Malta. Assim como Pinkalsky e Maria Andrade. E em especial, à artista Lucia Koch, que comparecendo à Zona Leste se articularam com os da ‘quebrada’ e com a poética em plena Cidade Tiradentes ou para pintar o entorno da periferia”.

A exposição traz 35 pinturas que revelam tanto paisagens urbanas quanto naturais (que sobrevivem nas periferias), naturezas-mortas e registros da cidade, como crianças brincando de pular corda na rua e até uma máquina de caça-níquel. Há também uma instalação, “Risca Faca”, trabalho de Renato Custodio feito com tacos de sinuca e pequenas pinturas.

Entre os pontos em comum entre os artistas estão os fatos de que a maioria é originária da pichação e não havia tido contato com arte formal até se envolver com o Ali:Leste e, além da arte, eles se dedicam a outras profissões, como Evandro Cesar (iluminador cênico e contrarregra free lancer e pintor residencial), Koki (promotor de vendas), Link Museu (pintor residencial) e Tito Terapia (eletricista e operador de empilhadeira).



Minibiografias dos artistas da exposição “Situações / Paisagens Urbanas”



Ana Kia

33 anos. Natural de Ferraz de Vasconcelos (SP).

Desenha desde criança. Em 2011, comprou seu primeiro kit de pintura e começou a experimentar. Em seguida, quando começou a trabalhar (como operadora de telemarketing), frequentou por alguns meses um curso de pintura à óleo e aprendeu os fundamentos dessa técnica. No fim de 2018, começou a grafitar. Por meio do grafite, conheceu o coletivo Ali:Leste em 2019. Desde então, participou de diversos eventos de grafite e exposições. Hoje, trabalha com grafite e pintura (paisagem contemporânea) e coordena o programa de bolsas do Ali:Leste.

Instagram: @art.ana.kia | @oi_sou_a_ana



Evandro Cesar

37 anos. Natural da Zona Leste.

Faz parte do Ali:Leste desde 2020 e é organizador do núcleo de encontro de pintura do grupo. Também participa do Ateliê da Rapa, na Vila Cosmopolita, em Guaianases, compartilhado com os artistas Tito Terapia e Link Museu, ambos também do Ali:Leste. É pintor, poeta, produtor cultural e pichador e ministra oficinas de pintura de paisagens. É formado em Iluminação Cênica pelo Pronatec. Também é pintor residencial e atua como free lancer em espetáculos de teatro como iluminador cênico e contrarregra. Faz 8 anos que começou a pichar. No Ali:Leste, fez sua primeira pintura à óleo e passou então a se dedicar aos estudos sobre arte. Hoje, faz pichação, grapixo, pinta paisagens ao ar livre e naturezas-mortas e também se dedica à literatura.

Instagram: @evaandro_cesar | @ateliedarapa



Koki

39 anos. Natural da Zona Leste.

Começou a se envolver com arte em 2020 vendo as atividades do coletivo Ali:Leste e se interessou pela pintura ao ar livre. Comprou então seu primeiro kit de pintura, em 2021, e começou a pintar. Depois, ganhou um kit de pintura à óleo do artista Rodrigo Andrade. Hoje, faz pinturas à óleo sobre tela e sobre madeira. Também está desenvolvendo um estilo próprio utilizando trinchas em pinturas de técnica mista com stain verniz e terra. Cria paisagens incríveis e imaginárias. Além de artista, atua como promotor de vendas.

Instagram: @Koki.l | @koki.ct



Link Museu

37 anos. Natural da Zona Leste.

Pichador e grafiteiro, desde 2001 participa do grupo de pichação Museu. Também faz parte do coletivo Ali:Leste desde 2019. Em 2021, em parceria com o artista Rodrigo Andrade, realizou pinturas a quatro mãos mostradas na exposição “Soma”, na Galeria Millan. Link Museu é envolvido com a arte contemporânea desde 2019 e atualmente realiza pinturas de paisagem e escreve poesias. Integra o Ateliê da Rapa, junto de Tito Terapia e Evandro Cesar. É muito ligado com ações sociais. Hoje, ainda atua esporadicamente com pintura residencial, profissão que já tinha antes do envolvimento com as artes.

Instagram: @linkmuseu | @ateliedarapa



Renato Custodio

43 anos. Natural da Zona Oeste.

Anda de skate desde criança. Começou a trabalhar em 1996 e foi office boy, programador, caixa e operador de telemarketing. Até que comprou uma câmera fotográfica e passou a se dedicar à fotografia de skate. Em 2008, começou a participar de exposições coletivas com esse gênero de fotografia. É pintor, fotógrafo e curador do espaço cultural Entr3posto, na Barra Funda. Hoje, desenvolve pinturas a partir de fotografias urbanas em bairros centrais e degradados de São Paulo. Participa do Ali:Leste desde 2019.

Site: cargocollective.com/renatocustodio

Instagram: @renatocustodio | @entr3posto



Tito Terapia

46 anos. Natural da Zona Leste.

É eletricista e operador de empilhadeira. Nunca tinha tido contato com arte formal até 2020, quando se envolveu com o Ali:Leste. Foi quando migrou da pichação para a arte contemporânea. Hoje, compartilha o Ateliê da Rapa com Link Museu e Evandro Cesar. Hoje, desenvolve pinturas e utiliza terras da Zona Leste como pigmentos.

Instagram: @titoterapia93 | @ateliedarapa



Serviço

Exposição: “Situações / Paisagens Urbanas”.

Galeria Berenice Arvani

Rua Oscar Freire, 540, Jardins. Tel. (11) 3082-1927.

Visitação: Seg. a sex., das 10h às 19h. Entrada franca.

www.galeriaberenicearvani.com

Visitação: até o dia 16/9.