Artistas covers de Sandy & Júnior se apresentam em Diadema

Os fãs e admiradores de Sandy & Junior poderão curtir no próximo dia 31/10, um show cover da dupla. A apresentação é destaque do “Show no Praça”, evento que acontece na última quinta-feira de todo mês, no Shopping Praça da Moça, na cidade de Diadema, região metropolitana de São Paulo.

Os artistas lançaram hits na década de 1990 até o início dos anos 2000 que os consagraram como ícone na história recente da música brasileira. A apresentação que vai animar fãs e entusiastas contará com canções como “Dig-Dig-Joy”, “Vamo Pulá”, “As Quatro Estações”, “Imortal”, “A Lenda”, dentre outros sucessos.

Os artistas que compõem a dupla são Fernando Pego e Natiare Azevedo. Natiare Azevedo deu seus primeiros passos na carreira como cover de Sandy. a artista impressiona pela semelhança vocal e presença de palco com sua homenageada. Fernando iniciou sua jornada musical aos 13 anos quando decidiu aprender violão e aos 16 anos, já estava fazendo shows. Ambos já participaram de diversos programas de televisão e foram reconhecidos por Sandy & Júnior como covers oficiais da dupla. Há dois anos iniciaram o projeto de cover juntos.

Para o gerente de marketing do Shopping Praça da Moça, Daniel Lima, os eventos com música ao vivo são um sucesso e sempre são elogiados pelo público. “Nosso objetivo é tornar o shopping ainda mais atrativo, com eventos e atividades diferenciadas que promovam entretenimento gratuito e de qualidade aos nossos frequentadores”, conta Lima.

Serviço

Show no Praça – Edição Sandy & Junior cover.

Data: 31/10.

Horário: 19h30.

Local: Praça de Alimentação do Shopping Praça da Moça.

Endereço: R. Manoel da Nóbrega, 712 – Centro, Diadema – SP.