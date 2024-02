Artista premiado de Diadema assina mosaicos do Parque Pousada dos Jesuítas

Com diversos trabalhos premiados em 40 anos de carreira, o artista plástico Edmilson de Morais talhou os mosaicos cerâmicos que embelezam o Parque Municipal Pousada dos Jesuítas, na região central de Diadema. Depois de passar por reforma e revitalização, a nova área verde foi entregue à população em dezembro, mês do 64º aniversário da cidade.

A intervenção artística de Edmilson de Morais no Parque Pousada dos Jesuítas resultou em oito mosaicos cerâmicos. A temática que norteou o trabalho foi a flora e a fauna brasileiras.

“De antemão, gostaria de agradecer à Secretaria de Cultura de Diadema pelo convite para esse trabalho. Foi uma oportunidade muito especial de contribuir com a minha arte para embelezar ainda mais esse lindo e histórico parque público”, destacou Edmilson.

O principal mosaico pode ser contemplado pelos visitantes junto ao lago da fonte. Nele, Edmilson estilizou a imagem de uma folha da planta costela-de-adão. Segundo ele, a inspiração do desenho brotou do próprio paisagismo da área e empresta beleza e suavidade aos degraus da arquibancada de concreto que contorna parte do corpo d’água.

Os demais mosaicos são menores e retratam pássaros e animais: pica-pau, beija-flor, sagui, lagarto e um passarinho. “Aliás, dois desses pássaros que decoram o muro de entrada, junto ao bambuzal, foram doados pela arquiteta Loli, integrante do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico”, ressaltou Edmilson.

Castelinho das Artes

Natural de Diadema, Edmilson de Morais tem 56 anos de idade e faz questão de declarar que não troca sua cidade natal por nenhuma outra. “Amo Diadema. Minha carreira artística nasceu e se desenvolveu aqui. Tudo começou quando eu tinha 16 anos e participei pela primeira vez de uma exposição no Teatro Clara Nunes”, relembra o artista plástico.

O ditado popular de que em casa de ferreiro, o espeto é de pau, não se aplica ao Edmilson de Morais. Seu ateliê residencial, conhecido como o Castelinho das Artes, já foi Ponto de Cultura, reconhecido pelo Ministério da Cultura. Até a localização é privilegiada e fica em frente ao Centro Cultural do Jardim Ruyce.

Edmilson também foi oficineiro cultural da Prefeitura por 12 anos. O seu portfólio contém muitos trabalhos com materiais recicláveis, bonecos, marionetes, mosaicos, murais, entre outros. Sua arte já embalou projetos da Rede Municipal de Ensino, figurinos de coreografias da Cia. de Danças de Diadema, teatro de bonecos, máscaras carnavalescas e peças de decoração natalina da Prefeitura.

O artista Edmilson coleciona premiações dentro e fora do município: Mostra de Artes de Diadema, Salão de Artes de Peruíbe, Mapa Cultural Paulista e outras. Aliás, uma das suas obras, selecionada no Salão de Artes de São Bernardo do Campo, está exposta no Jardim das Esculturas e compõe o acervo da Pinacoteca de São Bernardo.

Além do Parque Pousada dos Jesuítas, outro espaço público que conta com mosaico artístico de Edmilson é o Centro Cultural Vladimir Herzog, no Jardim Campanário. O painel é de fácil visualização e está próximo da entrada.

Cresce o número de visitantes do novo Parque

Depois de passar por revitalização geral, o Parque Pousada dos Jesuítas foi reaberto em dezembro passado, mês de aniversário de Diadema. O local agora conta com vigilância 24 horas da Guarda Civil Municipal (GCM) e funciona diariamente, das 7h às 19h.

Com esse investimento, o número de visitantes tem triplicado nos finais de semana, totalizando mais de 500 pessoas por dia. Visando atrair mais frequentadores e consolidar a ocupação do parque, o plano da Prefeitura para 2024 é promover eventos culturais e esportivos no local.

SERVIÇO

– Parque Pousada dos Jesuítas (diariamente: 7h às 19h)

Rua Profª Vitalina Caiafa Esquivel, s/nº

– Castelinho das Artes

Rua Barão de Uruguaiana, 148 – Jardim Ruyce (contato: 99659-5919)