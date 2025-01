Artista plástico inspira jovens da Fundação CASA de Mauá com história de superação

A história de superação e determinação do artista plástico Daniel Rodrigo Ferreira da Silva marcou a palestra realizada para os jovens da Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (CASA) Mauá, no dia 20 de janeiro. Sem os membros superiores e contando apenas com parte de um dos braços, ele encontrou na arte um caminho para vencer as adversidades. Pintando com a boca e os pés, Daniel mostrou aos adolescentes que é possível transformar desafios em força criativa.

Durante a conversa, abordou os preconceitos e dificuldades que enfrentou ao longo da vida, ressaltando como sempre escolheu seguir em frente, apesar das barreiras. Sua principal mensagem foi um convite à reflexão sobre a importância das oportunidades que os jovens possuem.

“Todos nós temos a chance de fazer escolhas mais conscientes e saudáveis, que podem moldar o futuro. A decisão está em suas mãos”, ressaltou o artista durante o encontro.

Os 18 adolescentes que participaram da palestra tiveram a oportunidade de vivenciar, na prática, parte da sua rotina. Eles experimentaram pintar com a boca e os pés, percebendo o quão desafiador é esse processo. O encontro reforçou que, mais do que talento ou circunstâncias, a força de vontade e a resiliência são os verdadeiros diferenciais para construir novas histórias.

Para o adolescente Victor Gabriel (nome fictício), a experiência foi transformadora. “A palestra me ajudou a perceber que posso fazer escolhas diferentes, que só reclamar não adianta. Foi uma lição de vida que o Daniel trouxe para nós”, afirmou.

A diretora do CASA Mauá, Cléia Oliveira Antunes, destacou o impacto da atividade para os jovens. “Ao conhecer essa trajetória de superação, os adolescentes puderam perceber que sempre há caminhos para vencer dificuldades e construir um futuro melhor”, disse.

Já a presidente da Fundação CASA, Claudia Carletto, reforçou a importância de ações como essa no processo socioeducativo. “A arte tem um papel fundamental na transformação de vidas. O exemplo do Daniel inspira e motiva os jovens a enxergarem novas possibilidades para o futuro”, declarou.