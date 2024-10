Artista Kobra instala obras em área atingida por queimada em SP

O artista visual Eduardo Kobra, 49, fez uma intervenção numa área devastada pelas queimadas que atingiram São Paulo neste ano.

Ele escolheu a cidade de Araçariguama, às margens da rodovia Castelo Branco, para expor dez obras moldadas com materiais recicláveis. Elas imitam a fauna e a flora da região, mas também prestam homenagens a bombeiros e crianças.

“A vida precisa vencer! Depois do inverno, que venham os ares restauradores da primavera”, escreveu Kobra em sua conta no Instagram. “[…] Precisamos ter a nossa natureza de volta, as plantas e os animais. Porque o planeta é apenas um e a vida de todos nós só será possível no futuro se houver novamente um equilíbrio no meio ambiente.”

Incêndios florestais de janeiro a agosto deste ano no estado de São Paulo consumiram 4.300 quilômetros quadrados (ou 430 mil hectares), o equivalente a quase três vezes a área da cidade de São Paulo, segundo dados processados pelo Monitor do Fogo, plataforma do MapBiomas.

A região de Ribeirão Preto, no norte do estado, teve a maior concentração de registros de queimada no período.

O município teve 149,2 km² atingidos pelo fogo, o equivalente a um quinto de seu território, e está no topo do ranking da plataforma. Em seguida estão Sertãozinho (138,4 km²), Pitangueiras (129,4 km²), Altinópolis (127 km²) e Cajuru (121,2 km²) –todas próximas a Ribeirão Preto. Apenas 59 dos 645 municípios paulistas não tiveram área queimada registrada pelo MapBiomas até agosto.