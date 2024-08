Artista de Mauá é finalista em concurso de música na capital paulista

Júlio César Mathias, do grupo Jeybcbass é um dos finalistas do 4º Concurso de Música de Rua Toca Aí!, em São Paulo. Neste sábado (10/08) ele disputa uma das primeiras colocações com mais oito artistas na Praça da Colmeia, na estação de metrô São Bento. As apresentações começam às 12h e seguem até às 16h, com entrada gratuita.

Mathias teve seu primeiro contato com a música na orquestra da igreja. Começou com o violino e já familiarizado com os instrumentos de cordas migrou para o contrabaixo, o baixo acústico e elétrico. Seu trabalho autoral passeia pelo jazz, soul e pela música preta brasileira. Em São Paulo ele se apresenta em espaços públicos, como os trens do metrô.

Os três primeiros colocados do Toca Aí! receberão prêmios em dinheiro nos valores de R$ 10 mil, R$ 5 mil e R$ 3 mil, respectivamente, além de um kit de divulgação com vídeo e fotos em alta resolução das apresentações. Esse material também será concedido para mais 27 artistas que participaram do concurso.

Também concorrem na final os artistas Anati, Eluna, Maracatu Agô Anama, Anati, Lino e os Lírios, Renato Kola, Resilientes, Matheus Brisa e Banda Dirimbó. Criado em 2018, o Toca Aí! valoriza a arte independente, com apresentações de cantores solo, duos, trios e bandas, nos mais variados gêneros.

SERVIÇO

Data: Final – 10 de agosto

Horário: 11h às 17h

Local: Pátio Metrô São Bento | Praça da Colmeia

Endereço: Largo São Bento, 109 – Estação São Bento do Metrô

O evento contará com interpretação em LIBRAS

Site: www.tocaai.art.br

Instagram: @concursotocaai

Este projeto foi contemplado pelo Programa de Ação Cultural – ProAC Editais, do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas

Apoio: Pátio Metrô São Bento, Sesc Florêncio de Abreu, Metrô/SP, Secretaria Municipal de Turismo de São Paulo e Tatu Cultural.

Realização: Pim Produções