Artista de Ipatinga é selecionado para o festival internacional de arte urbana no Espírito Santo

Após participar de um processo seletivo convocatório onde a equipe do evento lançou um edital de inscrição, e a comunidade do breaking enviou um vídeo contendo 01:30 min com o objetivo de serem escolhidos pelos curadores, o artista Wesley Luiz Costa Ribeiro, o B-boy Luizin passou pelo mesmo processo do que vários artistas e foi agraciado em ter sido selecionado para compor a chave de 32 competidores. Além disso, o evento vai realizar um bate-papo com Marechal e o DJ KL Jay trazendo os temas Cena Rap e o Percurso Empreendedor + a mediação de @fredonefone e @profadikto , Apresentação de rap com Marechal, Sant, Banda Cinza, Drik Barbosa, Preta Roots e Kammau. Um baile da Nega, batalha de MC’s e muito mais para o público presente.

Essa edição tras a realização de @iaestudio / LICC (Lei de Incentivo à Cultura Capixaba) @secult.es / Governo do Estado do Espírito Santo @governo_es , o patrocínio de ES Gás @esgasoficial / EDP @edpbrasil e a parceria com Amafeu @amafeurosa / Maely @maelyooh / Escola Marinete / Prefeitura Municipal da Serra @prefeituraserra / Tekbond @tekbond_oficial @supercolorexpression

Origraffes

É uma iniciativa desenvolvida pelo coletivo F.G CREW. O Evento trata-se de um Festival Nacional de Graffiti que iniciou em 2016, com o intuito de ampliar a representação de universo agregado com o repertório cultural local por intermédio da cultura Hip-Hop, tendo como principal eixo temático o Graffiti.

Onde são realizadas pinturas colaborativas executadas por mais de 200 artistas de todas as regiões do Brasil, além de artistas Espirito Santenses, em espaços públicos e privados, criando um diálogo e intercambio, não só entre os participantes, mas também entre as pessoas que transitam no espaço urbano | comunitário.

O festival conta com uma semana de atividades como workshops e palestras de formação e reflexão além de apresentações

musicais e atrações culturais.

Serviço:

Artista de Ipatinga é selecionado para o festival internacional de arte urbana no Espírito Santo

Data, local: 15, 16 e 17 de dezembro em Feu Rosa, na Serra, Espírito Santo.