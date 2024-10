Arthur Pavie vence primeira corrida da história do BRB Fórmula 4 Brasil na Argentina

A sexta-feira (04/10) foi agitada para os pilotos do BRB Fórmula 4 Brasil, categoria certificada pela FIA. A programação no Autódromo Oscar y Juan Gálvez, que abriu as atividades oficiais da quinta etapa da temporada, contou com dois treinos livres pela manhã, a classificação e a Corrida 1 da rodada na parte da tarde. A prova, vencida por Arthur Pavie (TMG Racing), marcou a estreia do campeonato em circuitos fora do Brasil.

Pouco antes da prova, a sessão classificatória trouxe novidade em dose dupla: Ethan Nobels se tornou o primeiro pole position de uma etapa internacional da Fórmula 4. Além disso, essa é a primeira pole do piloto da Cavaleiro Sports na categoria-escola.

Com um tempo de 1min39s743, Nobels garantiu a posição de honra para a terceira corrida do fim de semana, programada para domingo (6). Arthur Pavie, que saiu em segundo, ficou a apenas 0s172 de diferença. Matheus Comparatto ocupou a terceira posição, seguido pelo argentino Gino Trappa, seu companheiro na Oakberry Bassani F4, enquanto Rafaela Ferreira (TMG Racing) ficou em quinto.

“Estou muito feliz com essa pole. A gente começou muito forte e a gente sabia que seria mais equilibrado por conta da pista nova, mas estávamos andando sempre na frente nos treinos, buscando os melhores tempos, mesmo com duas quebras. Foi muito bom.”

A sessão classificatória também definiu a ordem para a Corrida 1, que ocorreu no final da tarde. No cômputo da segunda melhor volta de cada piloto, quem levou a melhor foi Arthur Pavie, que registrou 1min39s941, apenas 0s016 à frente de Nobels. Matheus Comparatto partiu em terceiro, com Rafaela Ferreira em quarto e Gino Trappa fechando o top-5.

Primeiros desafios na nova pista – Arthur Pavie fez uma boa largada na Corrida 1 e conseguiu manter a ponta, enquanto Ethan Nobels acompanhava seu ritmo. A largada aconteceu sem problemas, com os pilotos entendendo como os carros se comportavam nas primeiras curvas.

Por estar emborrachada e ser uma pista com características clássicas, com diversos pontos de brita, o circuito argentino acabou apresentando um desafio maior para os pilotos nesse primeiro contato. Ainda na primeira volta, Lucca Zucchini e Pepê Souza acabaram se envolvendo em um incidente, enquanto Rafaela Ferreira saiu da pista.

Com menos de dez minutos de prova, Alvaro Cho, que largou no fim do grid após uma punição, já estava na quarta posição. Outro destaque foi Alceu Feldmann Neto, que, partindo da penúltima colocação, alcançou o sétimo lugar na quinta volta.

Na metade da corrida e mais acostumado com a pista, Pavie conseguiu abrir uma distância segura na liderança e seguiu para receber a bandeirada e se tornar o primeiro vencedor de uma prova internacional da categoria-escola.

Nobels garantiu a segunda posição, destacando-se como o melhor entre os rookies, enquanto Comparatto fechou o pódio, mantendo a ponta da tabela de pontos da temporada. Alvaro Cho terminou em quarto, em busca de se manter na vice-liderança do campeonato, e Ciro Sobral completou a prova na quinta posição.

“Eu estava um pouco apreensivo. Não sabíamos se tinha óleo no começo da pista e eu seria o primeiro a descobrir, largando na pole. Felizmente, deu tudo certo e eu consegui estabelecer um bom ritmo para a prova. O desgaste físico nessa pista é grande, mas foi um ótimo resultado”, comentou Pavie, que venceu sua segunda corrida na temporada.

Mais corridas pela frente – O fim de semana da F-4 Brasil ainda não acabou. A categoria, que é abastecida pela Gasolina Podium Petrobras e roda com motores Abarth, disputa no sábado a segunda prova em Buenos Aires, com Alceu Feldmann Neto, da Cavaleiro Sports, puxando a fila, uma vez que o grid é definido pela inversão dos oito primeiros.

Além disso, a F-4 Brasil é uma das categorias a integrar o Festival Sul-Americano de Velocidade, que também conta com Stock Car Pro Series, TCR Brasil Banco BRB, TC2000, Fórmula Nacional, Fiat Competizione e TCR South America Banco BRB acelerando neste final de semana.

A temporada 2024 do BRB Fórmula 4 Brasil tem transmissão ao vivo pelo canal oficial da categoria no YouTube, BandSports, Motorsport.tv Brasil no YouTube, Portal High Speed Channel e também pelo canal Parc Fermé TV, com narração em italiano.

BRB Fórmula 4 Brasil, etapa 5, Buenos Aires

Resultado Corrida 1, top-10

1º – Arthur Pavie #88 – TMG Racing, 19 voltas em 31min47s488

2º – Ethan Nobels #12 – Cavaleiro Sports, +8s191

3º – Matheus Comparatto #118 – Oakberry Bassani F4, +11s909

4º – Alvaro Cho #21 – TMG Racing, +16s636

5º – Ciro Sobral #71 – TMG Racing, +18s857

6º – Rogério Grotta #7 – Cavaleiro Sports, +21s861

7º – Rafaela Ferreira #18 – TMG Racing, +45s013

8º – Alceu Feldmann Neto #01 – Cavaleiro Sports, +47s423

9º – Cecília Rabelo #98 – Oakberry Bassani F4, +1min06s543

10º – Pepê Souza #27 – Cavaleiro Sports, +1min08s718

Grid de largada Corrida 2, top-10

1º – Alceu Feldmann Neto #01 – Cavaleiro Sports

2º – Rafaela Ferreira #18 – TMG Racing

3º – Rogério Grotta #7 – Cavaleiro Sports

4º – Ciro Sobral #71 – TMG Racing

5º – Alvaro Cho #21 – TMG Racing

6º – Matheus Comparatto #118 – Oakberry Bassani F4

7º – Ethan Nobels #12 – Cavaleiro Sports

8º – Arthur Pavie #88 – TMG Racing

9º – Cecília Rabelo #98 – Oakberry Bassani F4

10º – Pepê Souza #27 – Cavaleiro Sports

Grid de largada Corrida 3, top-10

1º – Ethan Nobels #12 – Cavaleiro Sports

2º – Arthur Pavie #88 – TMG Racing

3º – Matheus Comparatto #118 – Oakberry Bassani F4

4º – Gino Trappa #48 – Oakberry Bassani F4

5º – Rafaela Ferreira #18 – TMG Racing

6º – Pepê Souza #27 – Cavaleiro Sports

7º – Lucca Zucchini #9 – Cavaleiro Sports

8º – Cecília Rabelo #98 – Oakberry Bassani F4

9º – Ciro Sobral #71 – TMG Racing

10º – Rogério Grotta #7 – Cavaleiro Sports

Programação em Buenos Aires

Sábado, 5 de outubro

08h00 – Fiat Competizione – Corrida 1

08h45 – TC2000 – Treino Livre 3

09h35 – Stock Car Pro Series – Classificação

10h25 – Fórmula Nacional – Corrida 1

11h05 – TC2000 – Treino Livre 4

12h15 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 2 (20 minutos + 1 volta)

13h10 – TCR South America BRB/TCR Brasil BRB – Classificação

14h05 – TC2000 – Classificação e Corrida Sprint

15h30 – Stock Car Pro Series – Corrida Sprint (40 minutos + 1 volta)

16h35 – TCR South America BRB/TCR Brasil BRB – Corrida 1

17h35 – Fiat Competizione – Corrida 2



Domingo, 6 de outubro

08h15 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 3 (30 minutos + 1 volta)

09h05 – Fórmula Nacional – Corrida 2

10h20 – TCR South America BRB/TCR Brasil BRB – Corrida 2

12h20 – Stock Car Pro Series – Corrida principal (40 minutos + 1 volta)

13h05 – TC2000 – 200 Km de Buenos Aires