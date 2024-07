Arthur Pavie vence pela primeira vez no BRB Fórmula 4 Brasil

O domingo (28) que marcou a disputa da terceira prova válida pela quarta etapa da temporada 2024 do BRB Fórmula 4 Brasil teve vitória inédita na categoria-escola certificada pela FIA. O brasiliense Arthur Pavie, da TMG Racing, conquistou seu primeiro triunfo com os carros motorizados pela Abarth no Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna, em uma corrida de alta intensidade.

Após cometer um deslize e ver a vitória escapar pelas mãos na Corrida 1 de sábado, Pavie teve uma nova oportunidade na terceira prova do final de semana, mas não sem dificuldade. Largando na frente, o brasiliense precisou enfrentar seu companheiro de equipe, Alvaro Cho, para triunfar pela primeira vez, na base da raça.

Pressão até o final

A largada da Corrida 3 contou com uma troca de liderança ainda nas primeiras curvas, com Cho assumindo a ponta. Assim, a prova seguiu com uma batalha de paciência entre Alvaro e Pavie, que duraria até as voltas finais.

O início da corrida foi recheado de disputas ao longo de todo o pelotão, com destaque para Rogério Grotta (Cavaleiros Sports) e Rafaela Ferreira (TMG Racing), que realizaram manobras mais incisivas, com Grotta defendendo-se na quinta colocação.

A partir da décima volta, Pavie, que vinha até então em um ritmo constante e conservador, começou a se aproximar de Cho em busca da liderança. O jogo de pressão entre os companheiros de TMG deu margem para que Matheus Comparatto (Oakberry Bassani F4) chegasse mais perto dos dois e também entrasse para a batalha.

Mesmo com Comparatto em seu encalço, Pavie não desviou o foco da disputa com Cho. Os dois ficaram lado a lado por diversas vezes até que, nos instantes finais da prova, Arthur conseguiu ultrapassar e abrir distância, fazendo a última volta com certa tranquilidade para partir para vencer pela primeira vez, enquanto Cho teve de se defender de Comparatto para confirmar a segunda colocação.

Pavie é o sétimo piloto a vencer em 2024, fazendo a categoria-escola, que conta com a Gasolina Podium Petrobras, a estabelecer uma nova marca de vencedores diferentes na metade do campeonato. Alvaro Cho conquistou seu terceiro pódio no final de semana, enquanto Matheus Comparatto finalizou em terceiro e manteve a liderança do campeonato. Ciro Sobral foi o vencedor rookie.

“Agora estou leve! Quase achei que não iria conseguir ultrapassar o Alvaro. Estou muito feliz, foi um peso gigantesco que tirei das costas. Aprendi com ontem e não cometi o mesmo erro. Deu tudo certo”, comemorou um exultante Arthur Pavie.

Comparatto segue líder

Com 12 corridas disputadas ao longo desta metade do campeonato, o piloto da Oakberry Bassani F4 mantém a dianteira, agora com 170 pontos. Alvaro Cho continua em segundo, com 139 tentos, enquanto Ethan Nobels aparece no top-3, sendo o melhor “rookie” da temporada, com 118. Rafa Ferreira vem em quarto, com 106, e o argentino Gino Trappa fecha a relação dos cinco primeiros, com 95.

Ciro Sobral vem em sexto, com 82, à frente de Lucca Zucchini, com 74, e Arthur Pavie deu um salto na tabela para ocupar o oitavo lugar, com 73. Rogério Grotta e Guilherme Favarete ocupam a nona e décima posições, respectivamente.

O BRB Fórmula Brasil agora entra em uma pausa até sua próxima etapa, em um circuito inédito: Buenos Aires, na Argentina. A rodada vai marcar a primeira jornada internacional da categoria e acontece entre os dias 4 e 6 de outubro.

Próxima etapa do BRB Fórmula 4 Brasil é na Argentina

(Marcelo Machado de Melo/Vicar)

BRB Fórmula 4 Brasil

Etapa 4, Goiânia

Corrida 3, top-10

1º – Arthur Pavie #88 (TMG Racing), 23 voltas em 32min37s304

2º – Alvaro Cho #21 (TMG Racing), a 1s642

3º – Matheus Comparatto #118 (Oakberry Bassani F4), a 1s952

4º – Lucca Zucchini #9 (Cavaleiro Sports), a 6s725

5º – Rafaela Ferreira #18 (TMG Racing), a 9s833

6º – Ciro Sobral #71 (TMG Racing), a 10s416

7º – Guilherme Favarete #30 (TMG Racing), a 11s518

8º – Rogério Grotta #7 (Cavaleiro Sports), a 12s941

9º – Gino Trappa #48 (Oakberry Bassani F4), a 19s736

10º – Ethan Nobels #12 (Cavaleiro Sports), a 19s960

Classificação do campeonato após quatro etapas*

1º – Matheus Comparatto, 170 pontos

2º – Alvaro Cho, 139

3º – Ethan Nobels, 118

4º – Rafaela Ferreira, 106

5º – Gino Trappa, 95

6º – Ciro Sobral, 82

7º – Lucca Zucchini, 74

8º – Arthur Pavie, 73

9º – Rogério Grotta, 61

10º – Guilherme Favarete, 44

11º – Filippo Fiorentino, 33

12º – Cecilia Rabelo, 28

13º – Pepê Souza, 21

14º – Alceu Feldmann Neto, 2

*pontuação extraoficial