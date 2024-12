Arthur Gama vence em Interlagos e fica a um dia do título da Stock Series

Arthur Gama deu um grande e importante passo rumo ao título e ao superprêmio equivalente a R$ 2,5 milhões para o futuro campeão da Stock Series. O piloto de 19 anos fez valer a chance de largar na frente na corrida que abriu a sexta e última etapa da temporada 2024, conquistada após classificação na manhã deste sábado (14/12) no Autódromo de Interlagos, manteve a liderança e partiu para conquistar sua oitava vitória no campeonato.

E se o resultado em si já era muito favorável ao piloto da Artcon, seu grande oponente na luta pelo troféu de campeão, Enzo Bedani (W2 Racing ProGP), enfrentou uma jornada bem mais tortuosa e lutou muito para cruzar a linha de chegada na quinta posição.

Ao término da primeira corrida válida pela última rodada do ano, o regulamento determina o descarte dos dois piores resultados de cada piloto. Desta forma, Arthur Gama chegou a 365 pontos, já aplicados os descartes, contra 319 de Bedani. Assim, o porto-alegrense abriu 46 de vantagem para o paulista de 16 anos. Contudo, a fatura ainda não está liquidada matematicamente uma vez que ainda restam 54 tentos em jogo neste domingo.

Ao comentar sobre uma conquista fundamental para buscar o sonho de ser campeão da Stock Series e assegurar uma vaga no grid da Stock Car em 2025, Gama se mostrou muito satisfeito e confiante em dar o próximo passo na carreira.

“Foi uma vitória muito importante para o campeonato. Esses últimos meses não foram fáceis, mas me dediquei muito para estar pronto para esta Super Final. Mostramos muita velocidade, desde os treinos, então estou muito feliz com o carro e só posso agradecer à toda a equipe por me dar um equipamento tão bom para buscar essa vitória”, destacou o piloto do carro #09 da Artcon Racing.

“Amanhã será o dia de usar a cabeça e pensar no campeonato. Tenho de buscar essa taça, tenho certeza que vamos conseguir para coroar esse ano e buscar o meu sonho que é chegar ao grid da Stock Car. Vou tentar repetir o que fiz hoje, marcar o máximo de pontos e tentar decidir na primeira corrida de amanhã”, finalizou o piloto, que vai largar na frente também na Corrida 2 da etapa, na tarde deste domingo.

Felipe Barrichello Bartz (W2 Racing ProGP) fez uma corrida muito segura para concluir a disputa deste sábado em segundo lugar, marcando assim seu sexto pódio em 2024. Destaque também para Guto Rotta (Garra Racing Team), que garantiu seu primeiro pódio na classificação geral e também o triunfo entre os “rookies” em Interlagos. Companheiro de equipe de Gama na Artcon, Gustavo Frigotto, terceiro no campeonato, cruzou a linha de chegada em quarto, logo à frente de Bedani.

Substituto de Bruna Tomaselli no carro da Garra Racing Team na sequência do fim de semana, Leo Reis fez um sexto lugar nesta manhã, seguido por Alfredinho Ibiapina (W2 Racing ProGP). Hugo Cibien (W2 Racing) foi o oitavo, à frente de Akyu Myasava (Garra) e Erick Schotten (W2 Racing), fechando a relação dos dez primeiros.

O dia da consagração

A temporada da Stock Series será concluída na tarde de domingo, a partir de 16h, com as corridas 2 e 3 da etapa final da temporada acontecendo na sequência. Será neste momento em que a categoria de acesso conhecerá o grande campeão de 2024.

A Stock Series tem transmissão ao vivo no canal oficial da Stock Car no YouTube, BandSports, canais SporTV, Motorsport.tv, canal do Motorsport.tv Brasil no YouTube, MAVTV Brasil, MAVTV América do Norte, Portal High Speed e Parc Fermé, com narração em italiano.

Stock Series, temporada 2024

Etapa 6, Super Final BRB, Corrida 1, resultado final

1º – Arthur Gama (Artcon Racing), 16 voltas em 27min43s534

2º – Felipe Barrichello Bartz (W2 Racing/ProGP), a 2s860

3º – Guto Rotta (Garra Racing Team), a 5s601

4º – Gustavo Frigotto (Artcon Racing), a 7s514

5º – Enzo Bedani (W2 Racing/ProGP), a 13s737

6º – Leo Reis (Garra Racing Team), a 19s099

7º – Alfredinho Ibiapina (W2 Racing/ProGP), a 26s401

8º – Hugo Cibien (W2 Racing/ProGP), a 27s623

9º – Akyu Myasava (Garra Racing Team), a 28s993

10º – Erick Schotten (W2 Racing/ProGP), a 38s209

11º – Kaká Magno (RTR Sport Team), a 46s093

12º – Mathias de Valle (W2 Racing/ProGP), a 2 voltas

Não completou

Vinícius Papareli (RTR Sport Team), a 14 voltas

Programação em Interlagos, Super Final BRB

Domingo, 15 de dezembro

09:00 – Turismo Nacional – Etapa Endurance, corrida (3 horas + 1 volta)

12:15 – E-Stock – Super Final

14:30 – Stock Car Pro Series – Corrida principal (50 minutos + 1 volta)

16:00 – Stock Series – Corrida 2 (20 minutos + 1 volta)

16:40 – Stock Series – Corrida 3 (25 minutos + 1 volta)

Classificação do campeonato (aplicados os descartes)*

1º -Arthur Gama, 365 pontos

2º – Enzo Bedani, 319

3º – Gustavo Frigotto, 264

4º – Felipe Barrichello Bartz, 242

5º – Guto Rotta, 233

6º – Erick Schotten, 214

7º – Alfredinho Ibiapina, 206

8º – Vinícius Papareli, 206

9º – Mathias de Valle, 205

10º – Bruna Tomaselli, 204

11º – Hugo Cibien, 166

12º – Kaká Magno, 149

13º – Akyu Myasava, 109

14º – Leo Reis, 15

*pontuação extraoficial