Arthur Gama começa na frente fim de semana em que pode ser campeão da Stock Series

A Stock Series chega ao seu momento mais aguardado: a decisão do título da temporada 2024 e a disputa pelo superprêmio de R$ 2,5 milhões. A sexta e última etapa do campeonato começou nesta sexta-feira (13/12) no Autódromo Internacional de Interlagos, São Paulo, e colocou frente a frente os dois protagonistas da temporada: Arthur Gama e Enzo Bedani, que duelam não apenas pelo troféu, mas também por uma vaga no grid da Stock Car Pro Series em 2025.

Domínio de Arthur Gama no primeiro dia de atividades

Líder do campeonato, o gaúcho Arthur Gama, da Artcon Racing, mostrou por que chega como favorito ao título. Ele liderou duas das três sessões realizadas nesta sexta-feira e cravou o melhor tempo do dia: 1min42s648, registrado no terceiro treino. Enquanto isso, o adversário direto, Enzo Bedani, da W2 Racing ProGP, ficou a 0s570 de Gama na última sessão e terminou o dia como segundo mais rápido.

Outro destaque foi Guto Rotta, estreante na temporada e piloto da Garra Racing Team, que terminou todas as sessões no top-3 e desponta como forte candidato ao pódio na etapa final.

Protagonistas da decisão falam sobre a expectativa

Para Arthur Gama, de 19 anos, o desempenho do carro é um reflexo do trabalho consistente da equipe ao longo do ano.

“Estou bem contente pelo desempenho do carro. Isso era o que me preocupava antes de um fim de semana tão importante. Trabalhei duro nos últimos meses para estar o mais preparado possível e, ao ver os resultados dos treinos, isso me deixa muito feliz. Vou focar em pontuar bem amanhã e usar a cabeça para chegar no domingo com vantagem no campeonato,” afirmou o gaúcho.

Já Enzo Bedani, de 16 anos, apontou alguns desafios durante os treinos, mas manteve a confiança para a sequência do fim de semana.

“Hoje não foi um dia perfeito. Tivemos problemas com os pneus e não conseguimos extrair o máximo na última sessão. Mas sei do potencial do carro e estou confiante para a classificação e as corridas. Meu foco é fazer o melhor e buscar a vitória na etapa,” declarou o jovem paulistano.

Programação e expectativa para o fim de semana

O Autódromo de Interlagos, palco de momentos históricos do automobilismo, promete um desfecho emocionante para a temporada 2024 da Stock Series. A etapa final inclui três corridas, sendo a última realizada no domingo (15/12), às 16h, logo após a corrida principal da Stock Car Pro Series.

A classificação para as corridas 1 e 2 acontece na manhã de sábado (14/12), às 8h, com a primeira prova marcada para 11h.

A Stock Series será transmitida ao vivo por múltiplos canais, incluindo o YouTube oficial da Stock Car, BandSports, SporTV, Motorsport.tv e outros.

Classificação do campeonato antes da Super Final (top-5)

Arthur Gama – 352 pontos Enzo Bedani – 328 pontos Gustavo Frigotto – 268 pontos Guto Rotta – 219 pontos Felipe Barrichello Bartz – 216 pontos

Com 48 pontos em jogo no fim de semana, a disputa pelo título promete ser acirrada até o último instante.