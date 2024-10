Arthur Elias convoca seleção feminina para amistosos e deixa Marta fora da lista

O técnico Arthur Elias divulgou nesta sexta-feira (4) a lista de jogadoras convocadas para os amistosos da seleção brasileira feminina contra a Colômbia, em 26 e 29 de outubro, ambos no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo.

Os confrontos com as colombianas serão os primeiros compromissos da equipe verde e amarela depois da campanha nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, quando o Brasil ficou com a prata após perder para os Estados Unidos na decisão.

Da lista de 26 atletas convocadas agora, metade esteve nas Olimpíadas na capital francesa. Arthur Elias explicou que vai priorizar neste momento a observação de novas jogadoras. Por isso, o treinador optou por não chamar algumas veteranas, como a atacante Marta, do Orlando Pride, dos EUA.

Aos 38 anos, a experiente jogadora havia dito que a jornada olímpica seria a sua última passagem pela seleção. Depois do jogo com as norte-americanas, ela afirmou que continuaria ajudando a nova geração, mas, agora, fora das quatro linhas.

“Essas meninas têm muito mais a oferecer. Não estarei com elas em campo, mas estarei de outra forma, acompanhando, dando meu suporte. Enfim, torcendo como fiz aqui [em Paris] quando suspensa. Que a gente comece a acreditar mais no futebol feminino”, disse ainda no palco da decisão do torneio olímpico.

Arthur Elias, no entanto, acredita que ela pode ajudar dentro de campo, sobretudo pela boa relação que o ex-treinador do Corinthians construiu com a jogadora. No mesmo discurso em que falou de sua despedida, ela também elogiou o trabalho do treinador. Por isso, ele aposta que ainda poderá contar com ela.

“Nessa convocação, o objetivo maior é dar oportunidade para novas jogadoras. A Marta voltou super bem [ao Orlando Pride], e em breve a gente vai conversar, não só com ela, mas com outras também, como a Bia Zaneratto, a Ary [Borges], a Debinha, que sempre foram muito importantes para a história da seleção brasileira. Nesse momento, por esses critérios, elas não foram chamadas, mas podem ser em breve”, disse o comandante.

O trabalho de Elias já tem como meta a classificação da seleção brasileira para os Jogos de Los Angeles, em 2028. “Tenho agora este ano duas convocações, ano que vem mais três datas Fifa com amistosos e vamos para a Copa América, que é uma competição muito importante, com responsabilidade de vencê-la e classificar o Brasil para as Olimpíadas”, explicou.

Depois dos dois amistosos com a Colômbia, o Brasil terá uma nova rodada dupla contra um mesmo rival, desta vez, diante da Austrália, no fim de novembro e início de dezembro.

Elias também indicou que não deve chamar as veteranas para o confronto em território australiano.

“Quero aproveitar essas duas convocações deste ano para conhecer jogadoras jovens, ter a oportunidade de conhecer mais de perto para que elas já possam estar inseridas neste contexto, e quem sabe elas poderem nos ajudar lá na frente na Copa América e quem sabe na Copa do Mundo de 2027”, afirmou.

Veja as jogadoras convocadas por Arthur Elias

Goleiras

Lorena – Grêmio

Natasha – Palmeiras

Tainá – América MG

Defensoras

Tarciane – Houston Dash (EUA)

Lauren – Atlético Madrid (ESP)

Vitória Calhau – Cruzeiro

Isa Haas – Internacional

Kaká – São Paulo

Yasmim – Corinthians

Bia Menezes – São Paulo

Fê Palermo – Palmeiras

Camilinha – São Paulo

Meio-campistas

Duda Sampaio – Corinthians

Laís Estevam – Palmeiras

Angelina – Orlando Pride (EUA)

Yaya – Corinthians

Atacantes

Ludmila – Chicago Red Stars (EUA)

Adriana – Orlando Pride (EUA)

Gabi Portilho – Corinthians

Priscila – América Mex (MEX)

Micaelly – Ferroviária

Kerolin – NC Courage (EUA)

Dudinha – São Paulo

Amanda Gutierrez – Palmeiras

Vic Albuquerque – Corinthians

Gio Queiroz – Atlético Madrid (ESP)