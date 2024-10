Arthur e Adrielson buscam o bicampeonato do Circuito Brasileiro de vôlei de praia

Pé na areia e calculadora na mão. Quando Arthur e Adrielson entrarem em quadra em Natal (RN) para a nona etapa do Circuito Brasileiro de vôlei de praia Bet7k 2024, eles estarão também de olho na tabela de classificação. Líder da corrida pelo título da temporada, a dupla pode garantir o bicampeonato brasileiro na arena montada na Arena das Dunas. A competição começa nesta quarta (30.10), com o qualifying do Aberto, e todos os jogos têm transmissão do canal Vôlei Brasil no YouTube. As disputas de medalhas, no domingo (3.11), também serão transmitidas pelo sportv 2.

Para garantir o título com uma etapa de antecedência, Arthur e Adrielson precisam chegar pelo menos no terceiro lugar do Top 16, ou torcer para Mateus e Adelmo não chegarem na final em Natal. A dupla campeã brasileira é definida com a soma dos oito melhores resultados da temporada 2024 – levando em consideração apenas as etapas em que os atletas tenham jogado juntos. O título feminino será definido apenas na 10ª e última etapa, no Rio de Janeiro.

“Estou bem empolgado com essa chance de obter o bicampeonato, agora representando o Praia Clube. Esse ano foi bem difícil para mim, tive que me adaptar a uma nova cidade, uma nova equipe, primeira vez que eu “saí de casa”, mas irei dar meu melhor para ser campeão mais uma vez”, afirmou Adrielson.

Festival Tamo Junto BB – A festa de Arthur e Adrielson pode ser em grande estilo. A nona etapa do Circuito Brasileiro Bet7k faz parte da programação do Festival Tamo Junto BB, que contará com shows musicais, ativações culturais, intervenções artísticas e competições esportivas de outras modalidades na capital potiguar – skate, surfe, corrida e games.

“A CBV e o Banco do Brasil têm uma parceria de mais de 30 anos, e é um prazer fazer parte de um evento como o Festival Tamo Junto BB, compartilhando espaço com diversas modalidades e atrações culturais em Natal”, disse Radamés Lattari, presidente da CBV.

Competição – O Top 16 do Circuito Brasileiro reúne as duplas mais bem colocadas no ranking, divididas em quatro grupos. O primeiro de cada grupo vai direto para as quartas de final. Segundos e terceiros disputam as oitavas. A dupla campeã fatura 1.600 pontos no ranking da temporada, que após sete etapas é liderado por Verena/Kyce e Arthur/Adrielson.

No Aberto, entram em quadra oito duplas classificadas pelo ranking e oito vindas do qualifying. Os vencedores garantem vaga no Top 16 da próxima etapa.

Além das disputas, o evento também traz experiências para os apaixonados por vôlei de praia, que podem comprar itens exclusivos na Vôlei Shop e ver os ídolos de perto no “Pé na Areia”, uma área à beira da quadra com espreguiçadeiras, visão privilegiada e serviço de alimentação e bebidas.

Nona etapa do Circuito Brasileiro de vôlei de praia Bet7k

Arena das Dunas

Programação

30.10 (QUARTA-FEIRA) Qualifying do Aberto – 8h30 às 17h

31.10 (QUINTA-FEIRA) Fase de grupos e oitavas de final do Aberto – 9h às 17h30

1.11 (SEXTA-FEIRA) Quartas e semifinais do Aberto e Fase de grupos Top 16 – 9h às 18h30

2.11 (SÁBADO) Finais do Aberto – 10h10 às 11h30 / Oitavas e quartas de final Top16 – 8h30 às 13h / Semifinais top16 16h às 19h30

3.11 (DOMINGO) Finais e disputas pelo bronze – 8h30 às 12h (com transmissão do sportv 2)

