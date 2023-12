ARTESP participa de simulado de acidente realizado pela ViaOeste em Osasco

A concessionária CCR ViaOeste realizou, neste domingo (17), um simulado de acidente com carga perigosa e múltiplas vítimas no município de Osasco, no km 14, sentido capital, da Rodovia Castello Branco (SP-280). Previsto nos contratos de concessão rodoviária, o exercício é realizado pelo menos uma vez por ano por cada uma das 20 operadoras do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado, sob supervisão da ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo).

O treinamento envolvendo produtos perigosos é prática essencial e tem como objetivo promover o aprimoramento das equipes operacionais e dos recursos de socorro, assistência e segurança.

A proposta é agilizar e aperfeiçoar o atendimento de ocorrências nos 11,1 mil quilômetros de malha viária sob concessão. A atividade simulou uma colisão traseira entre um veículo de passeio com uma carreta carregada com Óleo Diesel. Após a batida, o combustível vazou e provocou o início de incêndio. Uma moto que seguia atrás freou bruscamente para evitar a colisão, mas o condutor e o garupa sofreram quedas. No total, o acidente deixou 7 vítimas, entre elas 2 leves, 2 moderadas, 2 graves e 1 vítima sem contaminação no caminhão.

Para a realização da atividade, a concessionária mobilizou diversos veículos como ambulância, guinchos e viaturas de inspeção de tráfego.

O simulado contou com a participação de diversos profissionais da concessionária e de outros órgãos, como Polícia Militar Rodoviária (PMRv), Corpo de Bombeiros, CETESB, SAMU, Defesa Civil, entre outros.

ENTENDA COMO FUNCIONA O SIMULADO

A partir dos simulados, que reproduzem um acidente real, a equipe da Diretoria de Operações (DOP) da ARTESP avalia in loco o atendimento disponibilizado pelas concessionárias, fazendo sugestões e exigindo melhorias, quando necessário. As equipes operacionais são preparadas para realizarem atendimento de excelência e agilidade mesmo em condições extremas ou de emergência, além de se preocuparem com a preservação do meio ambiente (nos casos em que há derramamento de cargas ou mesmo agressões aos recursos naturais). O exercício envolve ainda diferentes equipes operacionais, como Corpo de Bombeiros, Polícia

Militar Rodoviária, GRAU, SAMU, Cetesb, entre outros.