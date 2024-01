ARTESP participa de painel no Seminário de Infraestrutura Lide

O diretor geral da ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo, Milton Persoli, participou nesta terça-feira (23) do Seminário de infraestrutura Lide.

O evento trouxe informações importantes do setor de logística no Brasil e no mundo, com destaque para os setores portuário e aeroportuário. Os painéis contaram com a participação de autoridades de diversos órgãos e empresas, com o objetivo de debater os desafios e soluções para garantir um cenário mais favorável no setor.

Milton falou sobre a gestão e operação dos aeroportos concedidos do Estado, explicando um panorama geral das concessões de São Paulo e ressaltando a importância logística dos aeroportos regionais, que são grandes hubs de crescimento, já que eles facilitam a vinda de grandes empresas e investimentos para as cidades.