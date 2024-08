ARTESP marca presença na Bienal das Rodovias 2024

A ARTESP – Agência de Transportes do Estado de São Paulo – estará presente na Bienal das Rodovias 2024, durante os dias 7 e 8 de agosto, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília. O evento, que reúne mais de 2.000 participantes, entre agentes públicos, especialistas, acadêmicos, fornecedores, jornalistas e representantes de empresas concessionárias, promove debates sobre sustentabilidade em programas de concessões rodoviárias no Brasil.

Como maior agência reguladora de transportes do país, a Artesp marca presença com um estande apresentando os principais projetos rodoviários do Programa de Parcerias e Investimentos do Governo de São Paulo. Entre os novos projetos em destaque estão: o Rodoanel Norte, que visa reduzir congestionamentos e melhorar a logística regional;, e o Lote Litoral, que pretende aprimorar a infraestrutura rodoviária do litoral de São Paulo. Além do Túnel Imerso Santos-Guarujá, que promete revolucionar a ligação entre as duas cidades, facilitando o tráfego de veículos e contribuindo para o desenvolvimento do Porto de Santos.

Organizada pela ABCR (Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias), a Bienal das Rodovias 2024 chega à 13ª edição com uma programação focada na sustentabilidade. O evento promoverá debates sobre descarbonização, sustentabilidade na relação com os usuários, licenciamento ambiental, resiliência climática, sustentabilidade jurídica dos contratos e tecnologia. Pela primeira vez, haverá a participação de representantes de outros modais e da indústria, além de um painel internacional para discutir tendências e experiências na área. No dia 8, às 10h20, Santi Ferri, Diretor de Operações da Artesp, participará do painel sobre a agenda de sustentabilidade dos atores públicos da infraestrutura.

Entre os mais de 30 painéis e talk-shows previstos, destacam-se os seguintes:

-A Agenda de Sustentabilidade de Atores Públicos da Infraestrutura;

-Respostas aos desafios climáticos sobre a infraestrutura rodoviária brasileira;

-Visão estratégica da sustentabilidade para o setor de concessão de rodovias;

-Fronteiras tecnológicas (HS-WIM e free-flow) e as oportunidades do mercado de carbono;

-Sustentabilidade jurídica dos contratos: alterações regulatórias e o futuro das concessões de rodovias.

Além dos painéis, a Bienal contará com 60 expositores confirmados e eventos especiais como o Workshop sobre Segurança Viária, a entrega do Prêmio Melhores Rodovias do Brasil – Contribuição Científica.

Serviço:

Bienal das Rodovias 2024

Data: 07/08/2024 (Quarta-feira) e 08/08/2024 (Quinta-feira)

Local: CICB – Centro Internacional de Convenções do Brasil

Endereço: St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 2 Conjunto 63, Lote 50 – Asa Sul, Brasília – DF, 70200-002

Site: cicb.com.br

Painel com Santi Ferri (Artesp)

Tema: A Agenda de Sustentabilidade de Atores Públicos da Infraestrutura

Data: 08/08/2024

Hora: 10h20

Palco: 3