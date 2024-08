ARTESP informa interdições em rodovias concedidas devido focos de incêndios 

A ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo informa as rodovias concedidas com interdições devido a situações críticas causadas por incêndios de grande porte. Essas interdições, que variam de total a parcial, estão impactando significativamente o tráfego em várias regiões. Diante dessa situação crítica, a Agência reforça a importância de os motoristas evitarem essas rotas sempre que possível, buscando alternativas seguras para seus deslocamentos. Além disso, é fundamental que todos permaneçam atentos às atualizações constantes sobre as condições de tráfego, que estão sendo monitoradas em tempo real pelas equipes de emergência e pelas concessionárias responsáveis.

Interligação Planalto (SPI-040/150), São Bernardo do Campo: Interditada no km 7 devido a um incêndio de grande porte.

Rodovia Cândido Portinari (SP-334), Brodowski: Interditada no km 342, nos dois sentidos, devido a um incêndio de grande porte.

Rodovia Engenheiro Paulo Nilo Romano (SP-225), Itirapina: Interditada no km 93, no sentido leste, por conta de um incêndio de grande porte.

Rodovia Antônio Machado Sant’Anna (SP-255), Cravinhos: Interditada no km 22 devido a um incêndio de grande porte.

Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-255), Barrinha: Interditada no km 98 por um incêndio de grande porte.

Rodovia Otávio Pacheco de Almeida Prado (SP-255), Boa Esperança do Sul: Interditada no km 117+200 por um incêndio de grande porte, com interdição ativa.