ARTESP e Intevias realizam exercício simulado de acidente com carga perigosa 

A ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo e a concessionária Intervias realizaram na manhã desta quarta-feira (18) um simulado de acidente com carga perigosa no km No quilômetro 11+300, sentido leste (Itapira), do Anel Viário Prefeito Jamil Bacar (SPI-054/147), em Mogi Mirim. O objetivo da ação, que faz parte do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado, é capacitar as equipes para atendimento a ocorrências com vazamento de produtos perigosos e acidentes com múltiplas vítimas.

Durante o exercício de simulação, uma carreta tanque carregada com etanol (ONU 1170) travou os freios na faixa 02, resultando em um engavetamento. Três veículos colidiram na traseira: um utilitário, uma motocicleta e um caminhão pequeno, com o condutor da carreta saindo ileso. Na van, havia seis ocupantes, dos quais três sofreram ferimentos graves e três ferimentos leves; todos ficaram retidos no veículo, com dois encarcerados. O motociclista foi ejetado para o acostamento após a colisão e sofreu ferimentos graves. O motorista do caminhão pequeno teve ferimentos leves.

Equipes da Polícia Militar Rodoviária, Corpo de Bombeiros, SAMU, Defesa Civil, CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo e AMBIPAR também participaram do exercício.

“A Semana Nacional de Trânsito tem início hoje, e a realização de um simulado se mostra essencial para aperfeiçoar os procedimentos de resgate e contenção de materiais derramados nas vias, bem como para promover a integração entre os diversos agentes envolvidos”, destacou José Tavares, supervisor de operações da ARTESP.

O tempo de resposta para o resgate das vítimas e contenção do material derramado na pista foi medido durante o simulado. A integração das equipes envolvidas e os procedimentos adotados para implantação de medidas de segurança, que incluem a preservação do meio ambiente em casos de derramamento de produtos tóxicos, também foram avaliados.

Os exercícios simulados são realizados anualmente pelas concessionárias que integram o Programa de Concessões Rodoviárias do Estado, sob supervisão da ARTESP.