ARTESP e concessionárias realizam o incentivo a doação de sangue no Junho Vermelho

A ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo e as concessionárias do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado apoiam a campanha “Junho Vermelho”, em parceria com a Fundação Pró Sangue. O objetivo do mês é conscientizar a população e promover doações de sangue para garantir o abastecimento de hospitais e a disponibilidade para transfusões.

Durante junho, a campanha será divulgada nos mais de 460 Painéis de Mensagem Variável (PMVs) espalhados nos mais de 11 mil quilômetros da malha concedida do Estado com a mensagem:

“Junho Vermelho, doe Sangue (@prosangue)”

“Incentivar a doação de sangue, para que o ato se torne um hábito entre toda a população é imprescindível. Por isso, a agência, junto com as concessionárias, promove ações para conscientizar a todos sobre a importância de doar”, comenta Milton Persoli, diretor geral da ARTESP.

Ações ARTESP

Nos próximos dias 10, 11 e 14/06 – Dia Mundial do Doador de Sangue – a ARTESP, levará os seus colaboradores que se voluntariarem para realizar a doação de sangue no Posto Dante localizado na Av. Dr. Dante Pazzanese, 244.

Ações concessionárias

A concessionária Rota das Bandeiras realizará uma campanha entre os funcionários no dia 13/06, com a disponibilização de transporte ao hemocentro da Unicamp. Além disso, o tema será abordado nas redes sociais e canais de comunicação interna da concessionária.

A Entrevias terá duas ações simultâneas com seus colaboradores, no hemocentro de Ribeirão Preto e hemocentro de Marília, no dia 14/06. A concessionária ainda fará a comunicação interna para o incentivo à doação.

A concessionária Ecovias, realizará na sexta-feira (14) a campanha de incentivo à doação com seus funcionários no hemocentro São Lucas – Unidade São Bernardo.

Também na sexta-feira, a Ecopistas, promoverá uma ação com os seus colaboradores no hemocentro São Lucas – Unidade Guarulhos.

Na segunda quinzena de junho, a Intervias também fará uma campanha interna realizada pelo Comitê de Voluntariado da concessionária para doação de sangue no hemonúcleo de Piracicaba.

A EcoNoroeste levará voluntários da concessionária para uma doação no hemonúcleo de Araraquara, no dia 29/06.

Requisitos básicos para a doação de sangue:

Estar em boas condições de saúde;

Ter entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita até 60 anos (para menores de 18 anos, verificar no site os documentos necessários e formulários de autorização);

Pesar no mínimo 50 quilos;

Estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas) e alimentado (evitar alimentação gordurosa nas quatro horas que antecedem à doação);

Apresentar documento original com foto recente (que permita a identificação do candidato), emitido por órgão oficial (Carteira de Identidade, Cartão de Identidade de Profissional Liberal, Carteira de Trabalho e Previdência Social ou Carteira de Habilitação).

Impedimentos temporários

Resfriado: aguardar 7 dias após desaparecimento dos sintomas.

Gravidez: Intervalo de 90 dias após parto normal e 180 dias após cesariana.

Amamentação: se o parto ocorreu há menos de 12 meses.

Ingestão de bebida alcoólica nas 12 horas que antecedem à doação.

Tatuagem, maquiagem definitiva e micropigmentação: 6 meses se feitas em estabelecimento adequado e com todos os cuidados necessários (assepsia correta e material descartável); caso contrário, o prazo é de 12 meses.

Situações nas quais há maior risco de adquirir doenças sexualmente transmissíveis: aguardar 12 meses.

Vacina contra gripe: por 48 horas.

Vacina contra Covid-19: 7 dias.

Vacina contra Dengue: 4 semanas.

Viagem ao exterior para qualquer país impede a doação por 30 dias após o retorno.

Como realizar a doação de sangue

A doação pode ser feita em qualquer posto de coleta no Estado. Basta checar os endereços e horários de atendimento que encontram-se disponíveis no site da Fundação. Para demais dúvidas, ligue para o Alô Pró-Sangue (11) 4573-7800.