ARTESP e concessionárias realizam mutirão de limpeza para combater a dengue nas rodovias

A ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) e as 20 concessionárias que integram o Programa de Concessões do Estado de São Paulo participam de uma ação de combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, a partir desta quarta-feira (13). O principal foco da ação é mostrar aos usuários a importância de destinar corretamente o lixo quando trafegam pelas rodovias paulistas, evitando, assim, a proliferação de criadouros do mosquito.

“A intensificação das ações de combate ao mosquito é muito importante, para garantir que os números de casos e óbitos decorrentes da doença diminuam com a conscientização das pessoas, por isso a ARTESP e as concessionárias participam ativamente dessas ações”, comenta Milton Persoli, diretor geral da ARTESP.

Até o dia 9 de dezembro deste ano foram registrados mais de 314 mil casos confirmados de dengue, distribuídos em 625 municípios e 281 óbitos decorrentes da doença, segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Em 2022, foram mais de 332 mil casos, em São Paulo, um aumento de cerca de 133% de aumento na comparação com 2021, quando foram confirmados 142.218 casos.

Em relação à chikungunya neste mesmo período, em 2023 foram confirmados mais de 2 mil casos da doença, em 142 cidades, com 12 mortes no Estado e 5 casos do zika vírus, sem mortes.

Diante desses números, é importante direcionar esforços para conscientizar a população a respeito das ações de combate à proliferação do Aedes aegypti, principalmente na eliminação de criadouros.

As ações de combate ao mosquito contarão com orientações nos Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs), espalhados pelos 11,1 mil quilômetros de malha rodoviária concedida, distribuição de 300 mil folhetos nas praças de pedágio de todo o estado e posts para as redes sociais, com o foco na conscientização dos usuários.

Mutirão contra Dengue

A partir de quarta-feira (13), as equipes das concessionárias Tamoios, Rodovias do Tietê e Colinas realizarão um mutirão de limpeza para conscientizar os usuários a não jogar lixo nas rodovias. Durante a operação, será reforçado o trabalho já rotineiro de recolha do material descartado indevidamente nas rodovias sob concessão. Em 2022, foram recolhidas das rodovias concedidas cerca de 70 toneladas de lixo em um único dia de mutirão durante a Campanha de combate ao mosquito transmissor da dengue.

Além de sujar as rodovias e servir de criadouros para larvas do mosquito da dengue, o lixo nas vias e acostamentos pode impactar negativamente o meio ambiente e colocar em risco a própria segurança dos motoristas, aumentando o risco de acidentes.

A limpeza das rodovias é uma atividade constante das concessionárias e tem o objetivo de manter as rodovias limpas e seguras aos usuários, para que o lixo não cause acidentes ou se torne criadouro do mosquito.