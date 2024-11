ARTESP e concessionárias promovem ações em prol da Campanha Novembro Azul

Com o objetivo de incentivar a prevenção contra o câncer de próstata, a ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo e as concessionárias que integram o Programa de Concessões Rodoviárias do Estado, apoiam a Campanha Novembro Azul por meio de ações internas e mensagens de conscientização dos usuários das vias concedidas.

A ARTESP realizará, neste mês, uma palestra sobre a saúde masculina com uma enfermeira oncológica, que é especialista em consultoria, treinamentos e conscientização na área da saúde e em oncologia, para empresas nacionais e internacionais. Ela falará sobre a importância do diagnóstico precoce da doença, alertando sobre a prevenção.

O preconceito em torno dos testes preventivos é um dos fatores que afasta o público masculino a ter um diagnóstico precoce. A campanha também reforça a importância de manter hábitos saudáveis, como alimentação balanceada e prática regular de exercícios, para reduzir os riscos. Pensando nisso, a ARTESP envia comunicados internos durante este mês, de como ter cuidados para evitar a doença, além da conscientização de deixar os tabus de lado e realizar os exames.

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), no Brasil, a doença é o segundo tipo de câncer mais comum entre homens. Em comparação com outros países, como os Estados Unidos, a mortalidade brasileira ainda é elevada, com cerca de 15 mil mortes anuais. Anualmente, em média, mais de 70 mil homens descobrem estar com a doença em algum estágio. O órgão informa ainda que o país tem uma taxa de incidência de 55,49 para cada 100 mil habitantes.

Ações das concessionárias

Visto que, esses números são altos e em busca de conscientizar tanto a população como os seus funcionários, as concessionárias estão promovendo campanhas internas e externas para alertar sobre a importância da prevenção da doença.

A Rodovias do Tietê promove ações internas com distribuição de brindes e material de conscientização para os integrantes, além de e-mail marketing e palestra. Além disso, nas rodovias administradas por ela, terão mensagens exibidas nos Painéis de Mensagem Variáveis (PMVs) para conscientizar os usuários.

A SPMar também programou mensagens nos painéis para levar aos usuários a conscientização. Seguindo a mesma diretriz, a Rota das Bandeiras além dos alertas nas rodovias, promoveu palestras internas para os seus colaboradores.

Já a EcoNoroeste reforça a importância da prevenção e do cuidado com a saúde masculina e feminina. Para isso, fizeram ações com um evento especial realizado pela área de Recursos Humanos (RH), que contou com um talk show sobre a prevenção dos cânceres de mama, colo do útero e próstata, em celebração às campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul. O evento teve a presença de dois especialistas — um Ginecologista e um Urologista —, com mediação de uma médica do time Ecovida. Essa foi uma oportunidade para os colaboradores esclarecerem dúvidas e se conscientizarem sobre os temas. Já para o público externo, a concessionária exibe mensagens nos PMVs, reforçando a importância de cuidar da saúde e realizar exames preventivos.

A Entrevias está realizando ações internas, como: palestra sobre o tema para os colaboradores e o dia do azul – todos os colaboradores de azul. Buscando levar a informação para o público externo, a concessionária também exibirá mensagens nos PMVs, iluminação azul na sede da empresa e o tema será repercutido nas redes sociais da concessionária.

A CCR Via Oeste, em parceria com o Instituto CCR, realizaram ação do Programa Caminhos para a Saúde no km 57 da Rodovia Presidente Castello Branco (SP-280), sentido capital, em São Roque. A iniciativa faz parte das ações programadas pela CCR Rodovias, durante o Novembro Azul.

Durante a ação, os caminhoneiros e motoristas que passaram pelo local puderam realizar diversos atendimentos de saúde, como odontológico, aferição de pressão, teste de glicemia e colesterol, serviços de barbearia, massagem terapêutica, apoio emocional, além de check up de veículos e entrega de brindes.

A AutoBAn também realizou ações com caminhoneiros no km 56 da Rodovia dos Bandeirantes, em Jundiaí. No local, a equipe realizou uma manhã de diálogos, trocas de experiências, exames de pressão e glicemia, massoterapia, apoio psicológico, check-up do caminhão e distribuição de brindes.

Já a Rede Voa, que integra o Programa de Concessões de Aeroportos Regionais da ARTESP, também está apoiando a campanha e para isso, realizou uma palestra para os seus funcionários, em alusão tanto ao Outubro Rosa quanto ao Novembro Azul, onde os colaboradores foram vestidos com as cores das campanhas.