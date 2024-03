ARTESP destaca atuação das mulheres no Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de SP

No Dia Internacional da Mulher, a ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo responsável pelo Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo, destaca e homenageia as mulheres que desempenham papéis essenciais no desenvolvimento e na gestão das rodovias do Estado.

Desde sua fundação em 1998, o programa tem sido uma peça fundamental na modernização e na manutenção da infraestrutura rodoviária paulista. Com a supervisão da ARTESP, que conta com 20 concessionárias e mais de 11 mil quilômetros de rodovias concedidas, as estradas têm sido mantidas com os mais altos padrões de segurança e qualidade.

Elas estão cada vez mais presentes em todas as áreas do programa, desde a conservação rodoviária e engenharia até o atendimento pré-hospitalar, os guinchos, as inspeções de tráfego e o Centro de Controle Operacional (CCO). Elas também atuam no serviço de 0800 das concessionárias e nas áreas de tecnologia, que agregam os equipamentos de apoio à operação.

Aline Peçanha, coordenadora de engenharia da CCR ViaOeste, que ingressou no programa há 16 anos como trainee, compartilha sua visão: “As oportunidades para as mulheres dentro do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo são como uma porta aberta para a promoção da equidade de gênero. Ao promover a diversidade e a inclusão, não apenas estamos construindo rodovias, mas também estamos trilhando o caminho para um setor mais inovador e justo. Desde a engenharia até a gestão, nosso trabalho pode potencializar os resultados e a excelência em todas as etapas do processo de concessão rodoviária.”

Ela enfatiza: “Não subestime o valor de sua presença e contribuição. Confiem em suas habilidades e acreditem no seu potencial para liderar, inovar e inspirar.”

“A Agência reconhece e valoriza o papel fundamental das mulheres no Programa de Concessões Rodoviárias de São Paulo e reafirma seu compromisso em promover um ambiente inclusivo e diversificado para todos os profissionais do setor” finaliza Milton Persoli, diretor-geral da ARTESP.