ARTESP destaca a importância de realizar a manutenção veicular antes de pegar estrada no Carnaval

Muitos planejam pegar estrada durante o feriado de Carnaval e neste período há um considerável aumento do movimento nas estradas que dão acesso ao litoral e interior de São Paulo. Por isso, realizar a manutenção veicular completa periodicamente é fundamental, pois possibilita que o motorista tenha maior controle do veículo ao conduzir, evitando desgastes, avarias e quebra de peças, garantindo maior segurança durante o trajeto.

De modo geral, não existe uma data específica para que a revisão seja feita, mas isso não quer dizer que ela deve ser esquecida. O período entre uma e outra manutenção varia de acordo com o modelo, ano de fabricação, tempo de utilização do veículo e orientações estabelecidas pela montadora – por isso, é importante sempre consultar o manual do fabricante. Lembre-se que a manutenção veicular é sinônimo de segurança.

“No momento em que o condutor leva seu veículo em uma oficina mecânica para realizar a manutenção, alguns elementos são avaliados durante a revisão para que, se necessário, possam ser trocados ou reparados. Isso garante que o veículo continue funcionando de forma adequada”, afirma Múcio José Teodoro da Cunha, especialista em Regulação de Transporte da ARTESP. “Por isso, orientamos que, antes de pegar estrada, o motorista agende e realize a manutenção para identificar se o veículo está em ordem. Além de evitar transtornos e prejuízos, poderá trafegar com conforto e segurança durante todo o percurso”, completa o especialista.

Pensando nisso, a ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo, selecionou algumas dicas dos itens que devem ser checados durante a manutenção veicular para garantir uma viagem segura e tranquila. Confira alguns destes itens:

bateria;

suspensão;

óleo do motor;

injeção eletrônica;

alinhamento, balanceamento e estado geral dos pneus;

filtro de ar e de óleo (assim como o do ar-condicionado);

checagem do fluído de freio e da direção hidráulica (se houver);

Iluminação e sinalização do veículo (pisca-alerta, setas, faróis, luzes de ré e de freio)

Vale lembrar, que não é recomendável esperar o veículo apresentar uma falha grave para procurar um mecânico. Ao seguir os cuidados citados anteriormente, o proprietário terá mais tranquilidade em seus deslocamentos, seja em trajetos curtos ou em viagens mais longas, além de garantir um trânsito mais seguro para motoristas, pedestres e passageiros, além de evitar possíveis multas de trânsito. No ano passado, as concessionárias de rodovias do Estado de São Paulo, sob gestão da ARTESP, realizaram 417.204 mil socorros mecânicos e 367.980 mil guinchamentos.

Quando necessário, o condutor do veículo ou até mesmo os passageiros podem acionar as concessionárias pelo número 0800, whatsapp ou até mesmo pelos callbox disponíveis às margens das rodovias. O atendimento é previsto nos contratos de concessão firmados com o Governo do Estado. Confira aqui os números de telefone 0800 e os sites das concessionárias de rodovias estaduais.