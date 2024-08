ARTESP autoriza adequações operacionais em linhas de ônibus em caráter experimental

A ARTESP – Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo anuncia a autorização para alteração na operação de linhas de ônibus em caráter experimental nas regiões de Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto e Araraquara. As mudanças visam aprimorar a conectividade e a eficiência do transporte intermunicipal no estado. As decisões foram publicadas hoje (22) no Diário Oficial do Estado (DOE).

A seguir, os detalhes das autorizações concedidas:

EXPRESSO ITAMARATI S/A.

Linha : Suburbana entre São José do Rio Preto e Nova Granada.

: Suburbana entre São José do Rio Preto e Nova Granada. Prazo Experimental : Até 90 (noventa) dias.

: Até 90 (noventa) dias. Início da Operação: A empresa deve iniciar as operações em até quinze dias após a publicação desta autorização.

EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A.

Linha : Suburbana entre Presidente Prudente e Presidente Epitácio.

: Suburbana entre Presidente Prudente e Presidente Epitácio. Prazo Experimental : Até 90 (noventa) dias.

: Até 90 (noventa) dias. Início da Operação: A empresa deve iniciar as operações em até quinze dias após a publicação desta autorização.

EMPRESAS REUNIDAS PAULISTA DE TRANSPORTES LTDA.

Linha : Rodoviária entre Andradina e Ribeirão Preto.

: Rodoviária entre Andradina e Ribeirão Preto. Prazo Experimental : Até 90 (noventa) dias.

: Até 90 (noventa) dias. Início da Operação: A empresa deve iniciar as operações em até quinze dias após a publicação desta autorização.

VIAÇÃO PARATY LTDA.

Linha : Suburbana entre Araraquara e Rincão.

: Suburbana entre Araraquara e Rincão. Prazo Experimental : Até 90 (noventa) dias.

: Até 90 (noventa) dias. Início da Operação: A empresa deve iniciar as operações em até quinze dias após a publicação desta autorização.

Essas autorizações são parte do esforço contínuo da ARTESP para otimizar o transporte no estado e atender melhor às necessidades da população. A operação experimental permitirá a avaliação da demanda e o ajuste das linhas conforme necessário.