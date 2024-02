ARTESP apoia a campanha Pacto pela Segurança Viária

A ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo apoia a campanha Pacto pela Segurança Viária. Uma iniciativa unificada com diversos órgãos públicos e privados, lançada hoje (6), que tem o objetivo de reduzir acidentes nas rodovias brasileiras e conscientizar os usuários das rodovias.

A ação é uma das dez frentes de trabalho formalizadas por meio do Acordo de Cooperação Técnica que teve início no segundo semestre de 2023 e busca o avanço da segurança viária no País.

Já que as maiores causas de acidentes nas rodovias estão ligadas a fatores comportamentais, como imprudência e excesso de velocidade, a campanha busca a conscientização para um trânsito mais seguro.

Durante o ano, diversos assuntos serão tratados, de forma que eles atinjam toda a sociedade. O primeiro assunto trata da mistura de álcool e direção, com foco na festa de carnaval. A campanha ainda trará temas como celular e direção, proteção de ciclistas, riscos de parada em acostamento, sono e direção, entre outros.

“A malha viária concedida do Estado de São Paulo tem um compromisso com a segurança de todos, por isso, estamos muito felizes em apoiar a campanha que tem o foco de salvar vidas”, comenta Milton Persoli, diretor geral da ARTESP. Conheça um pouco da campanha aqui.

O Pacto é assinado por onze entidades: Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR); Associação Brasileira das Empresas de Engenharia de Trânsito (Abeetrans); Associação Brasileira de Segurança Viária (ABSeV); Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT); Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT); Infra S.A.; Instituto Nacional de Projetos para o Trânsito e Segurança (Inprotran); iRAP; Ministério dos Transportes; Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV) e Polícia Rodoviária Federal (PRF). Além disso, tem apoio da Associação Brasileira das Empresas de Pagamento Automático para Mobilidade (ABEPAM), Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros (ABRATI), Agência de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP), Associação Brasileira dos Sindicatos e Associações de Classe de Infraestrutura (Brasinfra) e Sindicato da Indústria da Construção Pesada do Estado de São Paulo (Sinicesp).