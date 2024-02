Artesãos paulistanos receberão até R$ 100 mil para produzir peças que representem a cidade

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, abriu as inscrições para o concurso de artesanato que irá premiar os produtos manuais que melhor representem a cidade de São Paulo. No total, serão distribuídos R$ 100 mil para até 20 artesãos ou manualistas, com prêmio máximo de R$ 5 mil para cada vencedor.

As inscrições do “Prêmio Mãos e Mentes – Identidade de Artesanato Paulistano” vão até 3 de março de 2024 pelo link. O concurso é uma ação do Programa Municipal Mãos e Mentes Paulistanas, iniciativa do poder público municipal paulistano que visa fomentar e desenvolver o setor de artesanato e manualidades da capital.

“O artesanato ocupa um lugar de destaque quando falamos de atividades econômicas da Capital. Com o Mãos e Mentes, temos buscado desenvolver cada vez mais políticas públicas e iniciativas que visam ajudar o setor. Este prêmio chega com o objetivo não apenas de fortalecer o eixo, gerando renda para os empreendedores da cidade, mas também de fomentar a relevância dos artesãos no cenário artístico paulistano. Então, a partir de agora, o mundo todo conhecerá o melhor do artesanato da cidade, com apoio da Prefeitura de São Paulo”, declara a secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Aline Cardoso.

Para participar, o artesão deverá confeccionar uma peça manual que represente de maneira emblemática a cidade de São Paulo. Os ganhadores serão contemplados com o valor do prêmio mediante a entrega da quantidade acordada do produto inscrito no concurso, a ser realizada no prazo máximo de dois meses após o anúncio oficial dos resultados. Cada vencedor receberá uma remuneração de até R$ 200 por unidade, totalizando um montante de até R$ 5 mil pela aquisição total.

Durante a fase de habilitação do concurso, serão analisados os documentos necessários para a inscrição. Para a fase seguinte, os critérios de avaliação serão a utilização de elementos culturais, sociais ou físicos da cidade de São Paulo, além de originalidade e inovação no acabamento das peças. Os participantes pré-selecionados nesta etapa serão divulgados no dia 08 de março no site da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho.

Já na fase final, serão priorizados os critérios como sustentabilidade, habilidade técnica e qualidade do acabamento das peças. A lista de vencedores será divulgada no dia 22 de março de 2024.

Requisitos

Para se inscrever no concurso é necessário ser credenciado no Mãos e Mentes Paulistanas e possuir certificado das turmas de 01 a 15 ou de pelo um dos módulos da Qualificação Empreendedora do Mãos e Mentes. Também deverá ser maior de 18 anos e possuir CNPJ ativo em nome próprio ou no quadro societário.

O participante deverá submeter uma peça autoral confeccionada à mão pelo próprio artesão ou manualista e que expresse a criatividade, identidade cultural, habilidade e qualidade, utilizando elementos inovadores em design, priorizando as práticas sustentáveis e que, prioritariamente, demonstre vínculo com a cidade de São Paulo. Também deverá ter caráter utilitário ou decorativo.

O produto deverá possuir as dimensões descritas no edital e custar até R$200 reais a unidade. Cada peça submetida ainda deverá ser acompanhada de uma ficha técnica.

Após preencher a inscrição pelo link, o participante deverá encaminhar de três a cinco fotos do produto que irá concorrer ao prêmio, um texto de um a dois parágrafos sobre o produto e a ficha técnica da peça para o endereço de e-mail fornecido no edital. O regulamento completo pode ser acessado pelo link.

Empreendedores manuais interessados em participar das ações do Mãos e Mentes Paulistanas podem se credenciar pelo link. Já para cursar os módulos da qualificação empreendedora, basta fazer o cadastro na plataforma e acessar os conteúdos disponíveis pelo link.

Serviço – Inscrições para Prêmio Mãos e Mentes – Identidade Paulistana de Artesanato

Período de inscrições: de 05 de fevereiro até 03 de março de 2024, pelo link

Premiação: R$ 100 mil divididos em prêmios de até R$ 5 mil para cada artesão ou manualista contemplado

Premiados: até 20 artesãos ou manualistas

Calendário:

Divulgação pré-selecionados: 08 de março de 2024

Resultado final: 22 de março de 2024