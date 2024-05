Artesãos da Prefeitura de SP podem se inscrever em feira referência no setor de decoração e design

A Prefeitura de São Paulo está com inscrições abertas para participação de artesãos e manualistas interessados em comercializar na Abup Decor Show, que acontece de 12 a 15 de agosto de 2024, no Pro Magno Centro de Eventos, zona norte da Capital. A iniciativa é do Mãos e Mentes Paulistanas, programa de fomento ao artesanato e manualidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, em parceria com a São Paulo Negócios, agência de promoção de investimentos e exportações da Prefeitura de São Paulo. As inscrições podem ser feitas até 09 de junho pelo link

“A participação dos artesãos e manualistas na Abup Decor Show é uma oportunidade valiosa para destacar o talento e a criatividade local em um evento de grande visibilidade. Estamos empenhados em promover o artesanato paulistano e abrir portas para novos mercados nacionais e internacionais. Com a rodada de negócios internacionais, esperamos não só ampliar as vendas, mas também fomentar a exportação e a internacionalização dos nossos produtos artesanais,” afirma a secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Eunice Prudente.

O evento é referência nos segmentos de decoração, mesa posta, utilidades domésticas, presentes, artesanato e design autoral brasileiro e recebeu cerca de 10 mil pessoas na sua última edição, em janeiro de 2024.

Para o evento, serão selecionados até oito artesãos que terão a oportunidade de expor e divulgar produtos artesanais do segmento de decoração para compradores nacionais e internacionais. As peças ficarão expostas no estande exclusivo do Mãos e Mentes Paulistanas e poderão ser comercializadas com sistema de retirada de pedidos pelos lojistas ou empresas interessadas. Logo, não serão realizadas vendas diretas.

Rodada internacional de negócios

Além dos titulares das vagas, os suplentes também participarão da rodada de negócios, que acontecerá no dia 12 de agosto.

A rodada de negócios terá participação de potenciais compradores internacionais de origem estadunidense, latino-americana e europeia e contará com reuniões individuais de duração de até 40 minutos, com a presença de tradutores.

Para participar da rodada de negócios, a agência SP Negócios, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, vai oferecer uma capacitação online voltada à exportação e internacionalização de negócios aos empreendedores participantes.

Critérios de seleção

O artesão ou manualista interessado na ação deverá ser credenciado no Mãos e Mentes Paulistanas e produzir peças artesanais no segmento decorativo e utilitário, com design exclusivo, refletindo então a cultura, história e tradições de diversas regiões do país, de modo a demonstrar a diversidade e riqueza do artesanato brasileiro.

Além disso, deverá ter CNPJ ativo (em nome próprio ou no quadro societário), possuir capacidade produtiva para as demandas do evento e ter, no mínimo, duas peças de cada um dos produtos submetidos à curadoria.

Ainda é necessário que o participante tenha disponibilidade para participar do webinar online, a ser realizado na primeira quinzena de julho pela SP Negócios, com o intuito de orientar os artesãos para a rodada de negócios.

Possuir um portfólio virtual que inclua foto dos produtos, detalhes sobre o processo de fabricação, descrição do método utilizado e narrativa por trás da marca também é um dos critérios do edital.

A inscrição pode ser feita por meio do formulário até 09 de junho e deverá incluir até dez fotos de diferentes produtos a serem submetidos ao processo de seleção por meio de curadoria, em que serão avaliadas técnicas, matéria-prima, acabamento, design, inovação, brasilidade e, principalmente, a representatividade da cultura, história e tradições das mais diversas regiões brasileiras.

Os selecionados deverão entregar os produtos escolhidos no Pro Magno Centro de Eventos para um representante do Programa Municipal Mãos e Mentes Paulistanas no dia 10 de agosto de 2024, entre 10h e 17h. Além disso, é imprescindível apresentar os produtos selecionados durante a rodada de negócios, conforme indicado em edital.

Serviço

Mãos e Mentes Paulistanas na Abup Decor Show 2024

Inscrições até 9 de junho de 2024 pelo link

Programação:

Entrega dos produtos selecionados: 10 de agosto de 2024, das 10h00 às 17h00, no Pro Magno Centro de Eventos

Divulgação de selecionados: até 14 de junho de 2024

Webinar online: primeira quinzena de julho de 2024

Data do evento: 12 a 14 de agosto de 2024, das 10h00 às 19h00

15 de agosto, das 10h00 às 17h00

Vagas: até 8 artesãos e até 4 suplentes (em caso de desistência)

Local: Pro Magno Centro de Eventos

Endereço: Avenida Professora Ida Kolb, 513 – Jardim das Laranjeiras, São Paulo – SP, 02518-000

Data da rodada internacional de negócios: 12 de agosto de 2024, das 10h00 às 18h00 (turno 1: 10h às 13h e turno 2: das 14h às 18h)

Vagas: até 8 artesãos e até 4 suplentes (suplentes poderão participar)

Local: a definir