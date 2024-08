Artesanato e economia criativa movimentam 15º Festival do Chocolate

Pelo segundo ano consecutivo, os artesãos que fazem parte do Circuito das Artes, cadastrados junto à Secretaria de Turismo de Ribeirão Pires, participam do 15º Festival do Chocolate da cidade. O projeto visa incentivar o artesanato e a gastronomia local, além de proporcionar a atividade cultural, criativa e econômica, com geração de trabalho e renda. O Circuito das Artes acontece em espaços públicos e é destinado à exposição de objetos novos, de cunho artesanal e trabalho manual.

Moradora do Bairro Santana, Solange Enes Peres, da Ecohelô, se dedica à confecção de velas e sabonetes, ao lado da filha Heloísa Peres Sobrinho, há cerca de 3 anos. “É sempre uma oportunidade de mostrarmos nosso trabalho para um público cada vez maior e, por conta disso, trouxemos novidades como a vela em pó (com fragrâncias de baunilha, chocolate e café). Elas são versáteis e se moldam a qualquer espaço ou recipiente, é bem-estar terapêutico”, comentou.

Pensando no público infantil, vários artesãos investiram em personagens que estão em alta, como “Divertidamente 2” e “One Piece”, por exemplo, além de clássicos da Disney. Ansiedade e Nojinho se transformaram em lindos laços e tiaras pelas mãos da artesã Nataly Gris, da Nabella Laços; além de versões em chaveiros e pulseiras da Ana Laços, confeccionados por Ana Cailda Guimarães, e bonecos em tecido pelas mãos de Maria Angela Petri Correa, do quiosque Mulheres da Estância.

E as novidades desta edição da festa não param por aí! Cleusa Maria de Sales Queiroz, da Cambusales, inovou nos sabores com a geleia de Ora Pro Nobis com Cambuci. “Ela é rica em fibras, vitamina A e B3 entre outras. Além do sabor – que é uma delícia – traz muitos benefícios à saúde, fortalecendo o sistema imunológico e ajudando a reduzir o colesterol”, comentou. Por falar em sabor, David Neres Silva Filho, que trabalha com produtos à base de mel, também inovou com Kit especial para o dia dos pais. “Além do mel de floradas diferentes, unimos ao kit a pomada de Apitoxina indicada para dores, inchaço e hematomas”, comentou.

Economia Criativa – Buscando incluir mais empreendedores no Festival do Chocolate de Ribeirão Pires, neste ano a festa trouxe mais opções de presentes e prestação de serviços, com a Quick Massage, a Flor do Sol Produtos Artesanais – com hidromel entre outros -; Amores e Flores – gorros, luvas, mantas e tricôs – além de artigos pet com a Cão Feliz Moda Pet – fantasias, brinquedos interativos e camas.

Sobre o Festival – A festa acontecerá entre 2 e 18 de agosto, no Complexo Ayrton Senna (Av. Pref. Valdírio Prisco, 193 – Centro). O evento contará com dois palcos: o principal, Flor de Cacau, será dedicado às atrações nacionais, sempre às 21h, e o palco externo, Manacá, voltado à artistas locais e regionais.

Entrada solidária e voluntária – Os ingressos para o evento serão necessários para as atrações principais, das 21h, no Palco Flor de Cacau. A partir das 18h, será necessária apresentação da entrada solidária – cada ingresso será trocado por 1kg de alimento não perecível ou 1kg de ração pet. Para a atração infantil do domingo, às 15h, será necessária apresentação do ingresso a partir das 13h – público com idade a partir de 2 anos.

Troca antecipada nos seguintes locais:

Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer (Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193);

Loja Di Gaspi (Rua Cidade de Santos, 50 – Centro);

Loja Kallan (Rua Padre Marcos Simoni, 141 – Centro);

Coop (Av. Humberto de Campos, 3499 – Vila Bocaina):

Coop (Avenida Santo André, 735 – Centro Alto);

Centro Comercial Nardelli (Rua do Comércio, 115 – Centro);

Consórcio Intermunicipal Grande ABC (Av. Ramiro Colleoni, 5), em Santo André.