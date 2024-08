Arte1 exibe documentário “O Tempo Perdido”, que reverencia obra de Marcel Proust

Na próxima quinta-feira (22), o canal Arte1 exibe o documentário “O Tempo Perdido”, que explora o impacto de uma obra literária na rotina de seus admiradores. No longa, a diretora argentina María Álvarez registra encontros em um bar de Buenos Aires com leitura e discussão do livro “Em Busca do Tempo Perdido”, escrito por Marcel Proust (1871-1922).

Dos aproximadamente 20 anos nos quais o grupo se reuniu, quatro deles foram acompanhados de perto pelas lentes da cineasta. Com a delicadeza que lhe é característica, María potencializa a beleza do ato da leitura, bem como revela detalhes curiosos sobre a dinâmica interna dos membros.

Para chegar à versão final do documentário, foram utilizados fragmentos captados em 23 encontros, o que tornou o processo de edição mais complexo. Destaca-se também a preocupação em preservar a naturalidade dos acontecimentos, com o mínimo de interferência, para não quebrar a magia.

O resultado pode ser definido como um ato de resistência que transcende o próprio filme, captado em preto e branco. As emoções e o senso de humor do time de leitores ajudam a dar um novo significado ao romance. E, de certa maneira, “O Tempo Perdido” se mostra imune ao tempo, resgatando memórias de uma Buenos Aires que já não é mais a mesma, tendo em vista que o bar que serviu como locação encerrou as atividades.

O Tempo Perdido

Estreia: Quinta-feira (22/8), às 23h

Horários alternativos: 23/8 às 7h45 e 15h | 25/8 às 9h