Arte Sacra é destaque no Central Plaza Shopping

A Arte Sacra retrata a religiosidade, a devoção e o sagrado, sentimentos significativos às celebrações natalinas. E aproveitando o clima festivo, o Central Plaza Shopping, maior centro de compras e entretenimento da Vila Prudente, apresenta a exposição “Arte Sacra”, no Espaço Cultural do Shopping, que fica disponível até o dia 06 de janeiro de 2025.

Em parceria com a Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura (ABRASCI), com curadoria de Waldireni Morais Chelala, a mostra destaca 26 obras que expressam todo sentimento de fé, sensibilidade e talento de artistas consagrados como Claudio Pastro, que possui obras em diversos países, incluindo nossa Basílica de Aparecida do Norte. Confira os artistas e as obras:

Ana Júlia Del Bianco Afarelli – Igreja e Nossa Senhora;

Anaty – Anjos;

Pastro – Mãe, Cristo, As Bodas de Caná e Entrada de Pentecostes;

Danielle Andrezza – Tau de São Francisco;

Darcy Reis Rossi – Maria e Gabriel e O Jesus;

Gil Motta – Pai, Filho e Espírito Santo, Os Três Reis Magos e Sra. Aparecida;

Iza Leão – Paz e O Batismo;

Jacira Santos – Aparecida;

Silvio Gomes dos Santos Mendes – Dezembro em Londrina;

Maitê Andrade – Igreja I e Igreja II;

Maria Goret Chagas – Fé, Anjos, Espírito Santo I e Espírito Santo II;

Maria Nazaré Santos – Cristo;

Mirthes Bernardes – Cristo.

A exposição estará disponível para visitação de acordo com o horário de funcionamento do shopping.

Venha conferir e se emocionar no Seu Grande Vizinho! Cultura de qualidade no Central Plaza, Tá em Casa!

Serviço:

Central Plaza Shopping ­– Exposição Arte Sacra

Data: Até 06 de janeiro de 2025

Local: Espaço Cultural

Horário: De acordo com o horário de funcionamento do shopping

Endereço: Av. Dr. Francisco Mesquita, 1000 – Vila Prudente