Arte, música e mais: Confira calendário cultural de São Paulo

São Paulo, a vibrante metrópole brasileira, é um caldeirão de criatividade, cultura e inovação. As instituições da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado estão repletas de atividades para todos os gostos, desde o maior evento de jogos do mundo, pela primeira vez na América latina; música erudita de qualidade no Festival de Inverno de Campos do Jordão; um festival para celebrar as heranças culturais da imigração japonesa; e muita festa junina.

Veja os destaques:



gamescom latam

Onde? São Paulo Expo, na Rodovia dos Imigrantes, 1,5 km – Vila Água Funda, São Paulo.

São Paulo Expo, na Rodovia dos Imigrantes, 1,5 km – Vila Água Funda, São Paulo. Quando? 26 a 30 de junho.

Esta é a primeira edição do maior evento de games do mundo na América Latina. Os fãs terão a oportunidade de celebrar jogos juntos, experimentando as últimas novidades, lançamentos e tendências da indústria, bem como shows e demonstrações em primeira mão.

Por outro lado, profissionais do setor, desenvolvedores, distribuidores, influenciadores e investidores, terão a oportunidade de compartilhar conhecimento, formar parcerias e moldar o futuro do entretenimento digital.

Dentro do evento, também acontece O BIG Festival (Best International Games Festival), a mais importante competição de games independentes da América Latina.

Ingressos entre R$ 145 e R$ 1020, no link .



Festival de Inverno de Campos do Jordão

Onde? Auditório Claudio Santoro, na Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista; no Parque Capivari, na Rua Eng. Diogo José de Carvalho, 1291 – Capivari; e na Capela São Pedro Apóstolo, localizada no Palácio Boa Vista, na Av. Adhemar Pereira de Barros, 3001 – Jardim Dirce.

Auditório Claudio Santoro, na Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista; no Parque Capivari, na Rua Eng. Diogo José de Carvalho, 1291 – Capivari; e na Capela São Pedro Apóstolo, localizada no Palácio Boa Vista, na Av. Adhemar Pereira de Barros, 3001 – Jardim Dirce. Quando? 29 de junho a 28 de julho

Reconhecido como o maior e mais tradicional evento de música clássica da América Latina, o Festival de Inverno de Campos do Jordão chega à sua 54ª edição em 2024.

Serão mais de 60 concertos e, pela primeira vez, o Festival receberá orquestras internacionais, do Chile, Colômbia e Uruguai, além de grupos de câmara da Inglaterra e da Suíça e uma variedade de conjuntos sinfônicos do estado de São Paulo.

Gratuito.

Mais informações no site oficial do Festival .



Festival VIVA! Japão

Onde? Museu da Imigração, na Rua Visconde de Parnaíba, 1316 – Mooca, São Paulo.

Museu da Imigração, na Rua Visconde de Parnaíba, 1316 – Mooca, São Paulo. Quando? 29 e 30 de junho, das 10h às 18h

29 e 30 de junho, das 10h às 18h Após o grande sucesso de 2023, o evento retorna ao museu com muita música, dança, gastronomia, artesanato, audiovisual e oficinas. A variada gama de atrações contempla aspectos tradicionais e contemporâneos da cultura japonesa.

A primeira edição do festival reuniu um público de cerca de 4.500 pessoas, para 16 horas de programação focada na cultura do Japão. Para este ano, o evento promete ser ainda maior e terá atrações de dança, música, gastronomia, audiovisual, além de oficinas de técnicas artísticas e artesanato.

Um dos grandes destaques da edição será a presença da conceituada diretora de cinema, a nissei Tizuka Yamasaki.

Gratuito.



Arraiá do Alto da Serra

Onde? Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro, na Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista – Campos do Jordão.

Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro, na Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista – Campos do Jordão. Quando? 29 de junho, às 15h.

Para comemorar o mês de festas juninas, o Museu e o Auditório convidam o público para o “Arraiá no Museu”.

A festa terá muita dança, brincadeiras e comidas típicas, além de um animado show do grupo Forró de Rabeca.

Inteira R$ 15,00 e meia R$ 7,50 na bilheteria do Museu.



“Nas ondas do Rádio”

Onde? Teatro Procópio Ferreira

Quando? 29 de junho, às 20h

A peça “Nas Ondas do Rádio”, da Companhia de Teatro do Conservatório de Tatuí, mergulha na história dos anos dourados do rádio.

A apresentação segue a trajetória de uma família simples que migra para a área urbana. A Rádio Ouro Vivo, com sua programação, interfere na vida cotidiana dessa família, controlando suas escolhas e influenciando seus desejos.

No entanto, a Rádio Ouro Vivo enfrenta desafios de sintonia devido à interferência da Rádio Pirata, que contesta sua hegemonia e provoca mudanças significativas tanto na vida da família quanto na própria rádio.

Entrada gratuita e classificação indicativa de 14 anos



Arraiá das Quebradas

Onde? Jardim do Museu das Favelas, na Rua Guaianases, 1024 – Campos Elíseos, São Paulo.

Jardim do Museu das Favelas, na Rua Guaianases, 1024 – Campos Elíseos, São Paulo. Quando? dia 29 de junho,das 12h às 17h.

A segunda edição da Festa Junina do Museu das Favelas terá show da banda Forró Vila do Sossego, aula de forró com Tiago Paixão e muitas comidas típicas e artesanatos de organizações locais e empreendedores da quebrada.

Entrada gratuita. Brincadeiras e comidas com custos a confirmar no local.



Exposição sobre Futebol Feminino em Leme

Onde? Museu Histórico Professor Celso Zoega Táboas, na Rua João Arraes Seródio – Barra Funda, Leme.

Museu Histórico Professor Celso Zoega Táboas, na Rua João Arraes Seródio – Barra Funda, Leme. Quando? A partir de 29 de junho, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h; e sábado das 9h às 12h.

Após marcar história no Museu do Futebol, em São Paulo, e fazer itinerância em Araraquara, São José dos Campos e Santos, a exposição CONTRA-ATAQUE! As Mulheres do Futebol chega à cidade de Leme.

A mostra apresenta a história de resistência das mulheres brasileiras proibidas por Lei de jogar bola, entre 1941 e 1979. Mesmo assim, elas driblaram as dificuldades para manter viva a prática do esporte.

A cidade ganha um módulo especial com a história do futebol de mulheres em Leme.

Gratuito.



Pina Junina

Onde? Pina Contemporânea, na Av. Tiradentes, 273 – Luz, São Paulo.

Pina Contemporânea, na Av. Tiradentes, 273 – Luz, São Paulo. Quando? 29 de junho, das 13h às 20h.

A Pinacoteca irá realizar sua primeira festa junina, gratuita e aberta ao público, com a apresentação do tradicional Grupo Cupuaçu e o Pé de Manacá, além dos DJs do projeto Forró dos Ratos, Rodrigo Ferrolho, Ricardo Ferreira e Reine Oliveira.

A praça de alimentação de comidas e bebidas típicas ficará por conta do projeto Pão do Povo da Rua, iniciativa do Instituto de Pesquisa da Cozinha Brasileira que atua no território da Luz (São Paulo, SP) na distribuição de marmitas para os moradores do entorno.

Entrada gratuita. Brincadeiras e comidas com custos a confirmar no local.

Mais detalhes no link .



“Tornar Visível o Invisível”

Onde? Teatro Sérgio Cardoso, na Rua Rui Barbosa, 153 – Bela Vista, São Paulo.

Teatro Sérgio Cardoso, na Rua Rui Barbosa, 153 – Bela Vista, São Paulo. Quando? 28 a 30 de junho, com espetáculos às 16h e 20h.

Esta é uma travessia que vai do clássico ao contemporâneo, com obras que nos levam a sensíveis experiências humanas.

O público poderá presenciar o invisível visível, como diz Orhan Pamuk, em sua definição de amor. Neste contexto, os bailarinos da São Paulo Companhia de Dança são os poetas do corpo, os narradores de histórias que não precisam de palavras para serem contadas.

Ingressos entre R$ 25,00 e R$ 80,00, no link .



Revelando SP em São José dos Campos

Onde? Parque Roberto Burle Marx (Parque da Cidade)

Parque Roberto Burle Marx (Parque da Cidade) Quando? 4 a 7 de julho.

O maior festival da valorização das culturas tradicionais paulistas volta a São José dos Campos.

Além de curtir o melhor do artesanato, culinária e arte do estado de São Paulo, o público poderá conferir shows de Teodoro & Sampaio; Barra da Saia; Carolina Soares; um Tributo a Rolando Boldrin com Tuia, Zé Geraldo, Mazinho Quevedo, Sandro Bacelar, Grupo Paranga e Rodrigo Mangal; e a dupla Sá e Guarabyra.