Art Tattoo Expo segue a pleno vapor até domingo

Fim de semana chegando e a 4ª edição da Art Tattoo Expo segue a pleno vapor no Recife Expo Center, no Cais de Santa Rita, no Centro do Recife. O evento, que reúne alguns dos principais nomes da tatuagem e do piercing no País, continua até o próximo domingo (3/11), movimentando a economia criativa em torno do segmento, com tatuagens rápidas (flash tattoos, a partir de R$ 150), muita música, skate e diversidade.

Com expectativa de atrair mais de 15 mil visitantes e considerada a maior feira do Norte e Nordeste do setor, a Art Tattoo Expo recebe mais de 350 artistas e expositores, ocupando toda a área do novo centro de convenções do Recife. Reconhecendo a tatuagem como forte expressão da nossa cultura, o tema escolhido para esse ano é “O Sopro do Dragão”, simbolizando a criatividade e a magia da arte na pele. “O que vemos aqui é a ótica da tatuagem como linguagem cultural. É a minha primeira vez visitando o evento, que tem tatuadores de Pernambuco todo e de outras regiões do País, e muito potencial para crescer ainda mais”, avalia a secretária de Cultura do Estado, Cacau de Paula, que esteve presente na quinta-feira (31/10), o dia da abertura oficial da Art Tattoo Expo.

Entre as ações da feira, está o o Tattoo Salva Vidas, em que todos os dias, serão contempladas tatuagens, mediante apresentação de laudo médico com atendimento humanizado, total biossegurança e conforto. É um momento para as pessoas que querem fazer tatuagens, que podem ser desde o combate à discriminação de pessoas com deficiência até uma condição de saúde, por exemplo, no caso de portadores de doenças crônicas, como celíacos e diabéticos, pessoas com alergias severas a substâncias, alimentos e medicamentos, ou doadores de órgãos e tecidos.

PARA CRIANÇAS – Na programação do sábado (2/11), será realizado o Concurso Miss e Mister Tattoo, que promete revelar os novos escolhidos entre os mais belos da cena tatuada brasileira. Para as crianças e adolescentes, existem algumas opções disponíveis, que vão desde uma área de games, oficina de slime e ainda foi montada uma pista de skate, com cinco rampas diferentes e realização de competição.

ATRAÇÕES MUSICAIS- Outra aposta importante da feira é a programação musical. Serão dois momentos no domingo (3/11): a Batalha da Escadaria, às 11h, campeonato de improviso entre MC’s de hip hop de Pernambuco, famoso por reunir centenas de jovens. Na Art Tattoo, a Batalha contará com dois jurados, dois DJ’s e oito MC’s (quatro homens e quatro mulheres).

No palco montado dentro do pavilhão de exposições, cinco bandas farão seus shows a partir da tarde do domingo (3). A curadoria do palco foi feita pelo selo DuBolso Lab, que se destaca na promoção de artistas independentes regionais e nacionais. Os selecionados foram IUPI e Howay, do Recife, além de Fillen, de Jaboatão dos Guararapes; Mormaço, de Olinda, e Zefirina Bomba, da Paraíba.

A Howay traz uma proposta musical unindo elementos caribenhos (como o calypso) com referências dos Estados Unidos (como o jazz e o rhythm and blues). Zefirina Bomba, oriunda da Paraíba, faz uma mescla de rock e influências culturais brasileiras. A banda já se apresentou em renomados palcos do Brasil e do exterior, e ficou conhecida por suas participações na MTV. A Mormaço apresenta seu novo EP “Maré Camarão”, de sonoridade tropical, com letras retratando o cotidiano e a cultura nordestinos.

Os patrocinadores da Art Tattoo Expo são Monster, Jack Daniel’s, Coca-Cola, Banco do Nordeste (BNB), Governo Federal, The Ink., Eisenbahn, e Beauty Dreams Cosmética.

Para os interessados, a programação completa da feira está disponível no Instagram @arttattooexpooficial

SERVIÇO:

Feira Art Tattoo Expo

Até 3 de novembro, das 10h às 22h

Onde: Recife Expo Center

Instagram: @arttattooexpooficial

Ingressos:

01/11: R$ 20 + 1 kg de alimento

02/11 : R$ 20 + 1 kg de alimento

03/11 : R$ 30 + 1 kg de alimento

Combo todos os dias : R$ 50 + 2 kgs de alimento

Crianças até 12 anos não pagam