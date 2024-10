Art Tattoo Expo 2024: Inscrições abertas para o concurso de Miss e Mister Tattoo

A 4ª edição da Art Tattoo Expo acontecerá de 31 de outubro a 3 de novembro, no Recife Expo Center. Trata-se da é a maior feira do Norte e Nordeste voltada ao segmento da arte na pele. Este ano, o evento traz o tema “O Sopro do Dragão” e promete uma experiência única para os entusiastas e profissionais da área.

Com uma vasta programação dedicada ao universo da tatuagem, o evento será palco do concurso de Miss e Mister Tattoo 2024. As inscrições para os candidatos ao título estão abertas até o dia 10 de outubro.

O concurso acontecerá no sábado, 2 de novembro, e promete revelar os novos ícones da cena tatuada brasileira. Para se inscrever, os interessados devem acessar o link na bio do instagram @arttattooexpooficial.

Feira Art Tattoo Expo

31 de outubro a 3 de novembro

Local: Recife Expo Center

Instagram @arttattooexpooficial

Ingressos:

Dia 31/10 : 2 kgs de alimento

01/11: R$ 20 + 1 kg de alimento

02/11 : R$ 20 + 1 kg de alimento

03/11 : R$ 30 + 1 kg de alimento

Combo 4 dias : R$ 50 + 2 kgs de alimento

Crianças até 12 anos não pagam