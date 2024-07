Art of Love SP inicia pinturas ao vivo em São Paulo

Corações esculturais e gigantes começam a desembarcar na capital paulista para a exposição Art of Love. Neste primeiro momento, o público já pode acompanhar os artistas pintando suas obras ao vivo em ateliês montados no Shopping Cidade São Paulo, Grand Plaza, Shopping D, Tietê Plaza Shopping, entre outras localidades distribuídas pela cidade. As sessões de live painting acontecem diariamente de 18/julho a 04/agosto, de segunda a sábado, das 14h às 21h, e aos domingos e feriados, das 14h às 19h.

Artistas como Karol Stefanini, Larissa Paredes, Agatha de Faveri, MENA e Mari Monteiro, previamente selecionados entre centenas de inscritos no edital do Art of Love, darão forma e vida aos seus projetos tendo como inspiração o tema “Amor por SP”. Quem visitar os ateliês públicos e gratuitos poderá conferir em primeira mão os corações que serão expostos nos shoppings participantes de 06 a 31 de agosto. Na sequência, do dia 01 até 30 de setembro será a vez da exposição ganhar as ruas, parques e avenidas da cidade. São Paulo será transformada em uma galeria de arte a céu aberto com um total de 41 obras pintadas por 29 artistas diferentes.

No dia 3/agosto o ateliê montado no Shopping Cidade São Paulo terá um momento especial: o artista MENA vai receber crianças da Escola José Antônio Bortolozzo, de Poá, parceira da Gerando Falcões e que possui atividades lúdicas voltadas às crianças e jovens através de iniciativas da ONG, para pintarem juntos uma arte ao vivo. As crianças terão a oportunidade única de ver seus desenhos traduzidos por MENA na escultura. A ação será realizada pela Ninho, da Nestlé

Além dos shoppings mencionados, as sessões de pintura ao vivo acontecem também e em breve em comunidades localizadas nos bairros da Vila Prudente, Jaçanã, Pirituba e Ipiranga, sob o selo Art of Love Comunidades. Nesta ação serão criadas oito obras únicas concebidas por artistas de São Paulo, para celebrar o amor à comunidade, à cidade e ao poder transformador da arte.

Art of Love: arte urbana e impacto social na maior metrópole da América Latina

Depois das sessões de pinturas ao vivo, os corações da exposição Art of Love, com o tema “Amor por São Paulo”, serão expostos de 6 a 31 de agosto nos shoppings Tietê, Shopping D, Gran Plaza e Shopping Cidade de São Paulo, e, após esse período, de 1 a 30 de setembro a exposição ganhará as ruas, parques, avenidas e locais icônicos da capital paulista. No total, serão 41 obras, pintadas por 29 artistas.

“Estamos entusiasmados em ser palco do Art of Love este ano. A ação proporciona uma experiência cultural para quem frequenta os shoppings, além de apoiar os artistas que estão no entorno dos empreendimentos”, diz Ricardo Loducca, diretor executivo comercial e de vendas da SYN. “É a segunda vez que apoiamos os projetos da Artery. Essa parceria reflete uma sintonia, principalmente, nos aspectos artísticos e sociais”, completa o executivo.

A Art of Love, que conta com o patrocínio master da Unimed Nacional, sexta maior operadora de planos de saúde do Brasil, é realizada pela Artery, empresa que é referência em promover grandes exposições de arte urbana do mundo, como a Jaguar Parade, CowParade e Elephant Parade, em parceria com a ONG Gerando Falcões.

“O Art of Love é a expressão mais pura da nossa missão, revelando o poder transformador do amor. Sob o tema ‘Amor por SP’, mergulhamos nas riquezas desta cidade, transformando-a em uma galeria de arte a céu aberto, unindo artistas, marcas e o público em torno de corações gigantes. Além de celebrar a arte, a mensagem é ressaltar o amor como força catalisadora de transformações concretas e sociais em São Paulo.”, conta Carol Barreto, sócia-diretora da Artery.

“Cuidamos das pessoas de forma integral, aliando saúde física e emocional”, afirma Luiz Paulo Tostes Coimbra, presidente da Unimed Nacional. “Por isso, é um grande prazer para nós apoiar iniciativas como esta, que mobiliza as pessoas em prol da arte e aponta para questões ligadas à saúde do coração, símbolo e órgão vital do ser humano.”

Ao término da exposição será realizado o leilão de todas as obras e a renda arrecadada será destinada para os projetos de impacto social da ONG Gerando Falcões.

“Um dos nossos objetivos com essa parceria de sucesso é transformar a vida dos moradores da favela através da arte e, além disso, transformar a vida das pessoas que transitam por São Paulo. Mostrar para todos que a arte urbana também está inteiramente ligada às favelas e todo o potencial existente em cada uma delas”, explica Edu Lyra, Fundador e CEO da Gerando Falcões.

O Art of Love São Paulo 2024 é apresentado pelo Ministério da Cultura, por intermédio da Lei de Incentivo à Cultura, e Unimed Nacional, com o patrocínio de Skeelo, Pottencial Seguradora, Hospital Santa Catarina, Eucatex, Ninho, Teleperformance, Condor, Paramount Alfaiataria, Pengouin, Pacco e Lello.

