“Art of Love” desembarca na Bienal do Livro

A exposição “Art of Love” marca presença na 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, que acontece de 6 a 15 de setembro no Distrito Anhembi. Através do patrocínio da Skeelo, plataforma e comunidade de leitura, que conta com o maior app e a maior rede social de livros do país, o Skoob, a obra “Leia-se”, do artista Vinicius Zóia, estará no estande da marca com QR Code para os visitantes resgatarem livros gratuitamente no app do Skeelo.

Para criar a arte de seu coração gigante, Vinicius Zoia se inspirou “nos elementos da literatura brasileira, representando o nosso interior com uma figura feminina, que passa uma mensagem acolhedora e de sabedoria, além das mãos, em busca de conhecimento e energia.”, explica o artista.

A peça “Leia-se” integra a exposição “Art of Love”, que espalhou 50 obras de arte, criadas por 42 talentosos artistas, por locais como Avenida Paulista, Faria Lima, Juscelino Kubitscheck, Rua Oscar Freire, Praça Oswaldo Cruz, entre muitos outros pontos icônicos da cidade. As peças são corações gigantes com pinturas exclusivas sob o tema “Amor por São Paulo”. A exposição realizada pela Artery estará em cartaz até o dia 30 de setembro. Ao término da mostra será realizado o leilão de todas as obras e a renda arrecadada será destinada para os projetos de impacto social da ONG Grando Falcões. Confira aqui o mapa com a localização onde cada obra pode ser encontrada.

Skeelo e “Art of Love” na Bienal do Livro

Data: de 6 a 15 de setembro de 2024

Local: Pavilhão de Exposições do Distrito Anhembi

Estande: C10

Endereço: Av. olavo Fontoura, 1209 – Portão 38 – Santana, São Paulo/SP