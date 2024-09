Arsenal vence em dia inspirado de Martinelli e divide liderança do Campeonato Inglês

Em jogo emocionante e dia inspirado do atacante brasileiro Gabriel Martinelli, o Arsenal venceu o Leicester City, em casa, por 4 a 2, em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Inglês.

Com o resultado, o Arsenal chega aos 14 pontos e divide a liderança com o Manchester City, enquanto o Leicester segue com apenas três pontos e se complica na tabela.

O próximo jogo do Arsenal é pela Champions League, contra o PSG, terça-feira (1º), enquanto o Leicester recebe o Bournemouth, sábado (5), pela Premier League.

COMO FOI O JOGO

O primeiro tempo foi de superioridade do Arsenal, que pressionou e não deixou o Leicester jogar. O destaque foi Gabriel Martinelli, que recentemente foi convocado à seleção brasileira. Ele que abriu o placar e deu assistência para Leandro Trossard aumentar a vantagem.

Mesmo com superioridade, o Arsenal construiu o placar parcial após brechas na defesa adversária, tanto que os dois gols saíram de cruzamentos rasteiros. Os Gunners tiveram outras oportunidades de balançar as redes no decorrer da etapa inicial, com Bukayo Saka, Trossard e Kai Havertz.

A volta para o segundo tempo já começou com a reação do Leicester, após James Justin aproveitar cobrança de falta perto da linha lateral e escorar para o fundo do gol. As ações no segundo tempo se equilibraram, com o Leicester ficando mais a vontade com a bola no pé.

Após a reação dos visitantes, o Arsenal voltou a atacar e quase aumentou o placar aos 7 minutos do segundo tempo, com o zagueiro Gabriel Magalhães, que parou no goleiro Mads Hermansen. No rebote, quase Riccardo Calafiori e Jurriën Timber conseguiram aproveitar, mas a defesa do Leicester foi mais rápida e afastou o perigo.

O Arsenal parecia ter acordado e, cinco minutos depois, foi a vez de Trossard voltar a atormentar a defesa dos visitantes e mandar uma bola na trave após bela jogada de Saka.

Mesmo com os ataques do Arsenal, foi o Leicester que fez o gol e empatou – e que gol. Em cruzamento de Ndidi, Justin armou um belo voleio e empatou o jogo.

A partida continuou lá e cá, com o Arsenal parando nas boas defesas de Hermansen em finalizações de Calafiori, Trossard e Ethan Nwaneri. O Leicester também chegou com Ndidi, que quase encobriu o goleiro do Arsenal.

E a insistência do Arsenal foi premiada: já nos acréscimos, Trossard fez o terceiro gol do time londrino após seu chute desviar dentro da área. Havertz também deixou o dele para decretar a vitória dos Gunners.

LANCES IMPORTANTES

Martinelli abre o placar. O brasileiro abriu o placar com belo chute rasteiro após boa jogada de Saka, que passou para Timber cruzar a bola dentro da área. O atacante só ajeitou o corpo, livre, e finalizou no canto.

2×0. O amasso do Arsenal se traduziu em mais um gol, mas só que dessa vez com Martinelli de garçom. O brasileiro passou para Trossard, que estava livre perto da entrada da pequena área e bateu cruzado para ampliar o placar.

2×1. A reação do Leicester começou logo aos três minutos do segundo tempo, após Buonanotte erguer a bola na área em cobrança de falta e James Justin escorar para o gol.

Quase o terceiro do Arsenal. O time londrino tentou parar a reação do Leicester com Gabriel Magalhães, que parou em Hermansen, e Trossard, que parou na trave.

2×2. O Leicester viu sua mudança de postura surtir efeito e empatou o jogo após Ndidi cruzar e Justin fazer seu segundo gol, com um belo voleio.

3×2. O Arsenal foi para o ataque e após cobrança de escanteio de Saka, Trossard bateu, a bola desviou e foi parar no fundo do gol.

4×2. A vitória foi decretada com Havertz, que aproveitou rebote de um chute de Gabriel Jesus. Após o goleiro defender o chute do brasileiro, Justin tentou cortar, mas chutou em cima de Havertz, que ganhou o gol de brinde.

LEICESTER CITY

Mads Hermansen; James Justin, Caleb Okoli (Issahaku Fatawu), Wout Faes e Victor Kristiansen; Harry Winks, Oliver Skipp (Bobby de Cordova-Reid), Wilfred Ndidi (Odsonne Édouard) e Facundo Buonanotte (Jordan Ayew); Stephy Mavididi (Bilal El Khannouss) e Jamie Vardy. T.: Steve Cooper.

ARSENAL

David Raya; Jurriën Timber, William Saliba, Gabriel Magalhães e Riccardo Calafiori; Declan Rice, Thomas Partey (Ethan Nwaneri) e Leandro Trossard (Gabriel Jesus); Gabriel Martinelli (Raheem Sterling), Kai Havertz e Bukayo Saka. T.: Mikel Arteta.

Local: Emirates Stadium, Londres (ING)

Cartões amarelos: William Saliba (ARS); Facundo Buonanotte, Jamie Vardy, Oliver Skipp e Wilfred Ndidi (LEI)

Cartões vermelhos: –

Gols: Gabriel Martinelli (19/1º), Leandro Trossard (44/1º e 48/2º) e Kai Havertz (55/2º); James Justin (3 e 17/2º)