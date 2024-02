Arsenal massacra o Burnley fora de casa e enfileira goleadas em 2024

Já são três partidas em 2024 pelo Campeonato Inglês com goleadas de 4 gols ou mais, e cinco vitórias consecutivas. Esse é o surpreendente Arsenal do técnico Miguel Arteta, que já soma 21 gols em cinco partidas esse ano. E a vítima da vez foi o Burnley, que foi massacrado em casa e perdeu por 5 a 0 sob a regência do meia Odegaard, o nome do jogo, e com dois de Saka. O duelo foi realizado neste sábado, no estádio Turf Moor, pela 25ª rodada do Campeonato Inglês.

O norueguês fez o primeiro de fora da área após receber de Gabriel Martinelli, participou da jogada do pênalti sofrido por Trossard e convertido por Saka, deu o passe para outro belo gol de Saka e iniciou a jogada do quarto gol, marcado por Trossard. Só não participou do quinto marcado por Havertz, após cobrança de lateral de Kiwior. E ainda continuou distribuindo o jogo e pressionando os donos da casa.

Com a vitória, o Arsenal alcança momentaneamente a vice-liderança e acirra a briga pelo título, chegando aos 55 pontos, dois atrás do líder Liverpool, que venceu o Brendford fora de casa por 4 a 1. O Manchester City, que enfrenta o Chelsea logo mais, tem 52 pontos, mas dois jogos a menos, e também está na disputa. Já o derrotado Burnley, que não sabe o que é vencer em 2024, se complica mais ainda e permanece com 13 pontos na vice lanterna do campeonato.

Nos outros confrontos da rodada, o Tottenham foi derrotado pelo Wolverhampton por 2 a 1 em Londres com dois do brasileiro João Gomes, o Fulham perdeu em casa pra o Aston Villa por 2 a 1 (e o brasileiro Rodrigo Muniz marcou o único do time da capital), o Forest ganhou do West Ham em Nottingham por 2 a 0, e Newcastle e Bournemouth empataram por 2 a 2.

Na próxima rodada o Arsenal tentará manter a boa sequência recebendo em seus domínios o Newcastle, no próximo sábado, às 17h (de Brasília), enquanto o Burnley tem a difícil missão de pontuar fora de casa contra o Crystal Palace, também no sábado, às 12h (de Brasília).