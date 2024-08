Arritmia de Tite é revertida com remédios e técnico pode ter alta no sábado

A arritmia de Tite, técnico do Flamengo, foi revertida com medicamentos. Até o momento, não há previsão de procedimento cirúrgico no coração.

O treinador está no CopaStar, na Zona Sul do Rio de Janeiro, após passar mal depois do jogo contra o Bolívar, pela Copa Libertadores. A expectativa é que só receba alta a partir deste sábado.

O treinador não deve estar à beira do gramado no domingo, contra o RB Bragantino. O time pode ter o auxiliar Matheus Bachi no comando na partida pelo Campeonato Brasileiro.

Segundo o Flamengo, a expectativa é de alta neste sábado (24). O técnico ficará no hospital ao menos até amanhã, e se continuar a evoluir bem, pode ser liberado.

Tite fez uma bateria de exames. Foram detectadas elevações da frequência cardíaca e arritmia causadas pela altitude. O técnico está lúcido e estável.

O presidente do Flamengo atualizou a situação. Rodolfo Landim falou nesta tarde sobre o estado de saúde de Tite, antes de coletiva de apresentação de Michael.

“Importante comentar aqui que o Tite já teve a arritmia revertida através de medicamentos, está sob observação lá, mas estamos na expectativa de tê-lo muito em breve aqui conosco pra fazer o treinamento da nossa equipe”, declarou Rodolfo Landim.