Arrascaeta anuncia cirurgia após penta do Flamengo

Após a conquista do título da Copa do Brasil, o meio-campista uruguaio Giorgian De Arrascaeta anunciou que se afastará dos gramados para submeter-se a uma artroscopia no joelho esquerdo. A intervenção cirúrgica, prevista para ocorrer nos próximos dias, visa tratar uma lesão no menisco que vem afetando o desempenho do jogador ao longo da temporada.

Durante a celebração da vitória na Arena MRV, onde o Flamengo garantiu o troféu com um placar agregado de 4 a 1 sobre o Atlético-MG, Arrascaeta revelou que as dores no joelho têm sido um obstáculo significativo. “Este ano foi particularmente difícil”, confessou o jogador. “A lesão no menisco tem me limitado tanto nos treinos quanto nos jogos. Com o tempo, fui sentindo um aumento no desconforto e precisei atuar com dores.”

Desde sua chegada ao Flamengo em 2019, Arrascaeta conquistou 13 títulos e participou de 290 partidas pelo clube carioca. No entanto, a atual temporada tem sido uma das mais desafiadoras para o atleta, que participou de apenas 43 confrontos, número reduzido comparado aos anos anteriores.

Em suas declarações à imprensa após a vitória na Copa do Brasil, Arrascaeta enfatizou a importância de cuidar da lesão agora para garantir uma recuperação plena para 2025. “A última semana foi particularmente intensa em termos de dor”, comentou. “Acreditamos que proceder com a cirurgia na próxima semana é a melhor decisão pensando no futuro. Estamos determinados a competir por muitos títulos no próximo ano e não teremos pressa em meu retorno aos campos.”

O afastamento de Arrascaeta representa uma perda significativa para o Flamengo na reta final da temporada, mas a expectativa é que o tratamento permita ao atleta voltar com força total para os desafios vindouros.