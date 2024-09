Campanha de Guto Volpi leva Onda Verde-Amarela ao Centro de Ribeirão Pires

O prefeito de Ribeirão Pires e candidato à reeleição, Guto Volpi (PL), ao lado de seu vice, Rubão Fernandes (Republicanos), participou neste domingo (29) da arrancada final da campanha, com ‘Onda Verde-Amarela’ na região central da cidade. A atividade contou com a presença de lideranças, apoiadores e candidatos a vereadores pela coligação “Experiência para Fazer Ainda Mais”.

Acompanhado de seu vice, Rubão Fernandes, Guto falou, com emoção, do momento vivido pela campanha. “Nossa missão é de muita responsabilidade com a cidade e assim vamos até o próximo domingo. Todas as mentiras estão sendo derrubadas com trabalho, porque é assim que a gente faz, pois trabalhamos muito e vamos trabalhar ainda mais para continuar o maior progresso da história de Ribeirão Pires”, disse o candidato a reeleição Guto Volpi.

Rubão Fernandes destacou a importância da “continuidade do trabalho de excelência” que tem sido feito na cidade. “E é por isso que precisamos de cada um de vocês”, disse.

Nos últimos dias, a campanha de Guto Volpi tem sido alvo de ataques da oposição, que tem usado fake News para descredibilizar o trabalho realizado pela atual gestão e confundir moradores e eleitores. O candidato reafirmou a necessidade de manter a campanha limpa, pautada em propostas e no trabalho, em respeito às pessoas e à democracia.

Ao longo de sua campanha, Guto Volpi tem se dedicado ao diálogo com a população, prestando contas sobre as realizações de sua gestão e apresentando os novos projetos de seu plano de governo.